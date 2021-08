Pri Lukovici močno oviran promet, delna zapora tudi pred predorom Podmilj

Na štajerski avtocesti, v smeri proti Mariboru, sta se zgodili dve prometni nesreči, ki ovirata promet.

Prva se je zgodila med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zaprta sta vozni in počasni pas, prehitevalni pas pa so že odprli. Nastal je trikilometrski zastoj. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Lukovica–Blagovica–Trojane. Na izvozu Blagovica je zastoj iz smeri Ljubljane, na spletu poroča Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC).

Nesreča se je na štajerski avtocesti zgodila tudi pri počivališču Lukovica, v smeri proti Mariboru – tam sta zaprta prehitevalni in vozni pas.