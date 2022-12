Pri nakupu prenosnika bodite pozorni na te stvari

Da bi našli idealen prenosnik, cena ne sme biti edini in glavni dejavnik nakupa, še posebej, ker je v akcijskih ponudbah na voljo veliko modelov z odličnimi zmogljivostmi in možnostmi konfiguracije.

Zaradi vsega tega je pomembno, da se seznanite s parametri, ki odražajo kakovost, inovativnost in funkcionalnost sodobnih prenosnih računalnikov danes.

icon-expand

Pri izbiri najboljšega računalnika , ki bo kombinacija stroškovne učinkovitosti in delovne zmogljivosti, je pomembno biti pozoren na vse ključne parametre kakovosti, da bo zadovoljstvo popolno. Pri izbiri pravih prenosnikov se lahko cene zelo razlikujejo, kar odraža več ravni kakovosti, funkcij in inovacij. Lastnosti najboljših prenosnikov V času, ko se prenosniki dinamično izbirajo in kupujejo, cene ne nakazujejo nujno, a zelo pogosto na raven kakovosti, vzdržljivosti in zmogljivosti. Zelo pomembna lastnost, ki jo spremljamo v sodobnem času, je pomnilnik RAM, ki naj bo čim večji, vsaj nekaj gigabajtov (GB). Danes so na voljo modeli, ki v tem pogledu delujejo brezhibno. Posebej priljubljeni so prenosniki z RAM pomnilnikom velikosti 8 ali 16 gigabajtov, pri procesorju, sestavljenem iz 2 do 8 ločenih jeder, pa je prav tako pomembno izbrati čim več teh funkcionalnih delov.

icon-expand

Pomnilniški prostor zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje podatkov in aplikacij, procesor pa skrbi za povezovanje in delovanje različnih programov. Dobro znani trdi disk (ali bolje SSD enota) ima vlogo zagotavljanja hitrosti shranjevanja podatkov, grafična kartica pa poskrbi za preglednost video iger, pa tudi kvaliteto slike na zaslonu, kar je pri prenosnikih izjemno pomembno. Cene se razlikujejo glede na izbiro navedenih komponent. Omeniti je treba tudi kakovost slike, torej ločljivost zaslona, izraženo v pikslih, vedno pa se predlaga izbira najmanj 1.920 x 1.080 pik, s sistemom full HD za brezhibno sliko iz vsakega kota. Prenosniki s cenami, ki odražajo izjemne lastnosti in kvaliteto izbranega modela Da bi zagotovili najboljše prenosnike za delo ali zasebno uporabo, so cene orientacijski dejavnik pri izbiri, pa tudi pri načrtovanju potrebnega proračuna. Nikakor ni priporočljivo, da so edino merilo nakupa stroški, torej cene samih računalnikov, še posebej brez razmišljanja o zmogljivosti pri vsakodnevni uporabi. Da bi dobili najpreprostejše prenosnike, se torej cene gibljejo med 500 in 600 evri, medtem ko so za občutnejšo kapaciteto pomnilnika, procesorja, grafične kartice, pa tudi boljšo ločljivost zaslona pozicionirani več kot dvakrat dražje.

icon-expand