'Pri nas ideja o dodatni omejitvi hitrosti ne bi bila smiselna'

Predsednik AMZS Andrej Brglez je uvodoma pojasnil, da je nemška prometna zgodovina zelo dolga in da jo skozi ves čas spremlja polarizacija glede omejitev hitrosti. "Praktično vsakič, ko se v Nemčiji zamenja vlada, je znova na vrsti to vprašanje. Do zdaj se je tehtnica zmeraj obrnila v smer nasprotnikov zakona," je pojasnil Brglez.

Pri tem je dodal, da gre to verjetno pripisati močni nemški avtomobilski industriji, pa tudi ponosu. "Na neki način jih spremlja ponos, da je nekje v Evropi še zmeraj možno voziti brez omejitev," meni predsednik AMZS. A izpostavlja, da so zdaj razmere drugačne, saj se je tej že znani polarizaciji pridružila še polarizacija teh, ki "so za električne avtomobile, in teh, ki zanje niso".

Ali torej ta ekološki vidik predstavlja še dodaten pritisk na močno nemško avtomobilsko industrijo?

Brglez meni, da četudi je tako, je "avtomobilska industrija v Nemčiji stroj, ki ga ni mogoče premakniti". "In ta stroj se motivira ravno s prodajo koncepta uživanja v vožnji, ki je hitra, udobna in varna. In avtocesta je najbolj varna oblika," je povedal.