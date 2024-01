Pri navedbi izobrazbe Mateje Čalušić na spletni strani DZ napaka

"Poslanka Svobode Mateja Čalušić je po izobrazbi diplomirana inženirka agronomije in hortikulture (VS)," so navedli v poslanski skupini Svobode. Pojasnili so, da je pri vnosu oziroma posredovanju podatkov o poslanki in njeni izobrazbi "očitno prišlo do neželene napake". "Kdaj in kako se je to zgodilo, ne vemo, smo pa napako medtem že popravili," so dodali.

Po navedbah nekaterih portalov je bilo je bila poslanka z univerzitetno izobrazbo predstavljena na kandidatni listi, ki jo je pred parlamentarnimi volitvami leta 2022 objavila Državna volilna komisija (DVK). Ob tem so priložili izpis s kandidatne liste, kjer je pod njenim imenom navedeno univerzitetna diplomirana inženirka agronomije.