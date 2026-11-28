Pri Telemachu so spremembe cen elektronskih komunikacijskih storitev napovedali konec oktobra. Kot so pojasnili v objavi na svoji spletni strani, bodo cene ob rasti stroškov uskladili z rastjo cen življenjskih potrebščin v Sloveniji. Uskladitev znaša 3,3 odstotka in se med drugim nanaša na mesečne naročnine za fiksne in mobilne storitve ter doplačila za dodatne sprejemnike.

V primeru mesečne naročnine v višini 30 evrov z davkom na dodano vrednost (DDV) se ta tako zviša na 30,99 evra z DDV, mesečna naročnina v višini 45,90 evra z DDV pa se uskladi na 47,41 evra z DDV, so s primerom ponazorili pri Telemachu.

Višje cene bodo veljale od 1. decembra letos.

Uskladitev cen med drugim ne velja za obroke za terminalsko ali drugo opremo, kupljeno na obroke, in že dogovorjene kupnine za opremo ter za regulirane cene gostovanja v EU.

Kot so ob napovedi prilagoditve cen še zapisali pri Telemachu, se potrebe uporabnikov in način uporabe telekomunikacijskih storitev nenehno spreminjajo, z njimi pa tudi zahteve po zmogljivosti, zanesljivosti in kakovosti omrežij. "Sledenje tem pričakovanjem zahteva stalna vlaganja v infrastrukturo, tehnologijo in razvoj storitev," so zapisali.

S to uskladitvijo cen bodo v podjetju ohranili pogoje za nadaljnja vlaganja in zagotavljanje kakovostnih storitev, so še zagotovili pri Telemachu.