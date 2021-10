Pri nekaterih upravičencih do letnih pravic prišlo do napake

Med ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Finančnim uradom RS (Furs) zdaj poteka ugotavljanje upravičencev, pri katerih je prišlo do napake, so navedli na ministrstvu.

Upravičenci, ki se jim covidni dodatki za delo v rizičnih razmerah po omenjenem zakonu ne upoštevajo pri izračunu letnih pravic, so zaposleni v javni mreži socialnega varstva, in sicer v domovih za starejše, varstveno delovnih centrih, zavodih za usposabljanje, kriznih centrih pri centrih za socialno delo (CSD), nadalje pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev, in pri izvajalcih pomoči na domu. Prav tako so upravičenci tudi zaposleni v mreži javne zdravstvene službe in v Uradu RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Tistim upravičencem, ki že imajo pravnomočne odločbe, bodo centri izdali nove odločbe. S tistimi, pri katerih odločba še ni pravnomočna in imajo še čas za pritožbo, pa bodo centri stopili v stik in jih pozvali k pritožbi. To je namreč po navedbah ministrstva edina pravna možnost vse do pravnomočnosti odločbe.

Po njihovih besedah je Furs podal pojasnilo, da so delodajalci poročali podatke na Furs, ta pa naj bi dodatke za delo v rizičnih razmerah izvzel pri letni odmeri dohodnine. Tako posledično ne bi bili vključeni v dohodke, ki jih Furs izmenjuje z drugimi organi. V avgustu pa se je ugotovila napaka, da je Furs na centre posredoval tudi te dodatke.

Kot so zatrdili na ministrstvu, so o napaki nemudoma obvestili Furs, ki se je takoj lotil reševanja problema in nadgradil svoj informacijski sistem. Centri tako od 13. septembra pridobivajo pravilne podatke od Fursa, torej brez dodatkov za delo v rizičnih razmerah.