Pri nesreči predsednice potrdili sum povzročitve nesreče iz malomarnosti

Preiskava julijskega trčenja v predoru Kastelec je pokazala, da je voznik kombija, v katerem je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe. Na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) so za Dnevnik potrdili, da je preiskava potrdila sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, niso pa še sprejeli odločitve, ali bodo sprožili pregon ali se odločili za t. i. odloženi pregon, ki predstavlja alternativo izvensodnega reševanja kazenskih zadev. Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti je sicer predpisana denarna kazen ali zaporna kazen do treh let.

Predsednica države Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo

S Policijske uprave Koper so po nesreči predsednice sporočili, da se je v predoru Kastelec na primorski avtocesti zgodil nalet policijskih vozil. Voznik kombija, v katerem je bila predsednica, je zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki ga je vozil voznik in je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe.

'Če se bodo zaradi moje nesreče spremenile 25 let stare smernice, bom zadovoljna'

Včeraj smo ob tem že razkrili izsledke policijskega poročila o organizaciji prevoza in varovanja predsednice, ki je pokazalo odstopanje od priročnika Taktika osebnega varovanja. Poročilo se osredotoča predvsem na prvo vozilo v koloni, saj je bil v času nesreče v njem le en policist – voznik. Glede na priročnik pa bi poleg njega v vozilu moral biti vsaj še en varnostnik. Na objavo o kršenju priročnika se je odzvala tudi predsednica Pirc Musar. Kot je dejala za medije, se štiri leta vozi na enak način, "zdaj pa je to kar naenkrat problem". Vprašala se je tudi, zakaj ni nihče prej opozoril na to. Poleg tega se vsi, ki so varovane osebe po drugi stopnji, po Sloveniji vozijo po enakem režimu, je zatrdila. "Če je ta moja nesreča pripomogla k temu, da se bodo 25 let stare smernice spremenile, potem bom neskončno zadovoljna," je dejala.

Glavni problem je namreč neskladje s smernicami. "Naj Policija sprejme zavezujoča pravila in potem se jih bo treba držati. Oni prvi v vrsti," je dodala. Poleg tega pa tudi policistov ni dovolj. "Imeti vsakokrat policijsko spremstvo, kolikor jaz vem, preprosto ni zneslo," je dejala. Zanikala je, da bi vedela za nepravilnosti. "Jaz se s tem ne ukvarjam, zato imam svojo varnostno službo in zato imamo urad za varovanje in zaščito," je dejala. V predsedničinem uradu so v dodatnem odzivu navedli še, da z omenjenim poročilom niso seznanjeni, saj ga niso prejeli. Jim je pa Policija na njihovo poizvedovanje pojasnila, da gre za poročilo o nadzoru, ki ga je opravil direktorat za Policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Ob tem so v uradu "presenečeni, da je za ugotovitve nadzora izvedel zgolj en medij".

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