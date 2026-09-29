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Pri nesreči predsednice potrdili sum povzročitve nesreče iz malomarnosti

Ljubljana, 29. 09. 2026 17.23 pred 1 uro 3 min branja 23

Avtor:
M.P. STA
Nataša Pirc Musar

Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon ali se bodo odločili za t. i. odloženi pregon. Za kaznivo dejanje je predpisana denarna kazen ali zapor do treh let.

Preiskava julijskega trčenja v predoru Kastelec je pokazala, da je voznik kombija, v katerem je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe.

Na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) so za Dnevnik potrdili, da je preiskava potrdila sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, niso pa še sprejeli odločitve, ali bodo sprožili pregon ali se odločili za t. i. odloženi pregon, ki predstavlja alternativo izvensodnega reševanja kazenskih zadev.

Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti je sicer predpisana denarna kazen ali zaporna kazen do treh let.

Predsednica države Nataša Pirc Musar
Predsednica države Nataša Pirc Musar
FOTO: Bobo

S Policijske uprave Koper so po nesreči predsednice sporočili, da se je v predoru Kastelec na primorski avtocesti zgodil nalet policijskih vozil. Voznik kombija, v katerem je bila predsednica, je zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki ga je vozil voznik in je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe.

'Če se bodo zaradi moje nesreče spremenile 25 let stare smernice, bom zadovoljna'

Včeraj smo ob tem že razkrili izsledke policijskega poročila o organizaciji prevoza in varovanja predsednice, ki je pokazalo odstopanje od priročnika Taktika osebnega varovanja. Poročilo se osredotoča predvsem na prvo vozilo v koloni, saj je bil v času nesreče v njem le en policist – voznik. Glede na priročnik pa bi poleg njega v vozilu moral biti vsaj še en varnostnik.

Na objavo o kršenju priročnika se je odzvala tudi predsednica Pirc Musar. Kot je dejala za medije, se štiri leta vozi na enak način, "zdaj pa je to kar naenkrat problem". Vprašala se je tudi, zakaj ni nihče prej opozoril na to. Poleg tega se vsi, ki so varovane osebe po drugi stopnji, po Sloveniji vozijo po enakem režimu, je zatrdila. "Če je ta moja nesreča pripomogla k temu, da se bodo 25 let stare smernice spremenile, potem bom neskončno zadovoljna," je dejala.

Preberi še Razkrivamo ugotovitve policijskega poročila nesreče Pirc Musarjeve

Glavni problem je namreč neskladje s smernicami. "Naj Policija sprejme zavezujoča pravila in potem se jih bo treba držati. Oni prvi v vrsti," je dodala. Poleg tega pa tudi policistov ni dovolj. "Imeti vsakokrat policijsko spremstvo, kolikor jaz vem, preprosto ni zneslo," je dejala.

Zanikala je, da bi vedela za nepravilnosti. "Jaz se s tem ne ukvarjam, zato imam svojo varnostno službo in zato imamo urad za varovanje in zaščito," je dejala.

V predsedničinem uradu so v dodatnem odzivu navedli še, da z omenjenim poročilom niso seznanjeni, saj ga niso prejeli. Jim je pa Policija na njihovo poizvedovanje pojasnila, da gre za poročilo o nadzoru, ki ga je opravil direktorat za Policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Ob tem so v uradu "presenečeni, da je za ugotovitve nadzora izvedel zgolj en medij".

'Strokovni priročnik, ki se kot pripomoček uporablja ob dveh zavezujočih tajnih dokumentih'

Policisti varnostniki v službi za varovanje predsednice republike so po navedbah njenega urada seznanjeni s skoraj 25 let starim dokumentom Taktika osebnega varovanja, ki je dokument z določeno stopnjo tajnosti, in ga upoštevajo pri svojem delu. Kot so navedli, gre za strokovni priročnik, ki se zgolj kot pripomoček uporablja poleg dveh zavezujočih tajnih dokumentov, to so Pravila o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje Policija, in Načrt varovanja predsednice republike.

"Policisti varnostniki predsednice republike sledijo tudi sodobnim tehnikam varovanja, ki se jih učijo in jih redno obnavljajo na strokovnih usposabljanjih, ki jih izvaja Policija," so dodali.

V uradu predsednice so zapisali tudi, da od nastopa njenega mandata policijsko označena vozila niso nikoli stalno spremljala varovane kolone predsednice republike. Vsi varnostniki predsednice republike pa so policisti z vsemi policijskimi pooblastili.

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KOMENTARJI23

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
29. 09. 2026 18.57
Najboljša predsednica do zdaj, upam, da dobi še en mandat 🩷
Odgovori
0 0
Damijanos
29. 09. 2026 18.55
To je pa res en večjih problemov v naši državi katerega je treba rešiti ood nujno !
Odgovori
0 0
Infiltrator
29. 09. 2026 18.53
To ni predcednica ,to je utajevalka davkov ....
Odgovori
+2
3 1
Con-vid 1984
29. 09. 2026 18.51
Najbolj ogaben predsedniški lik do sedaj
Odgovori
+0
1 1
Delavec_Slo
29. 09. 2026 18.49
Vau in koliko izvedencev ste za tole rabli, ste jih zaposlili še enih10!
Odgovori
+3
3 0
Pikopiko
29. 09. 2026 18.45
Zdaj je prišlo na dan, da je tudi policistom "ukradla" namenski denar za nakup opreme. Denar pa za nakup luksuznega mercedesa.
Odgovori
+2
3 1
TITO50
29. 09. 2026 18.45
Zakaj bi bil jaz kot voznik za enako nasrečo, z naletom od zadaj : takoj denarno kaznovan, z odvzemom točk, takoj na mestu z priznanjem krivde, z izpolnjenim evropskim poročilom in kritjem škode na svojem avtomobilu, tukaj pa se vse vleče že pol leta in se še vedno nič ne ve.
Odgovori
+4
4 0
Bananistanec
29. 09. 2026 18.58
Pač napačna služba
Odgovori
0 0
patogen
29. 09. 2026 18.43
Jutri bo pozabljeno. To naredi telefon iz centrale.
Odgovori
+1
2 1
St. Gallen
29. 09. 2026 18.36
Za Princeso Diano so tudi pisali ...
Odgovori
-2
0 2
Dinho8O
29. 09. 2026 18.35
Plavi se pa res bojijo politikov.
Odgovori
+1
1 0
Teofil
29. 09. 2026 18.35
To ni nobena predsednica Slovenije,izvolili ste jo mediji in ne volilci,zato bi bilo prav da se jo razreši,ker je najslabša med najslabšimi.
Odgovori
+5
7 2
Delavec_Slo
29. 09. 2026 18.50
Bravo res je je ona ena fajna sramota za državo!
Odgovori
+0
1 1
macolagobec
29. 09. 2026 18.33
Ta babura kar naprej dela same probleme in kraval. Naj se pobere s tega položaja!
Odgovori
+5
7 2
Vera in Bog
29. 09. 2026 18.33
Zaščitena kot kočevski medved, to ne moreš verjet
Odgovori
+3
5 2
Groucho Marx
29. 09. 2026 18.25
Ta sama sebe tolče po kolenih. Štiri leta da se vozi na enak način? Neprivezana, z neupravičenimi modrimi lučkami, v nepooblaščeni družbi sumljivih prijateljic...?
Odgovori
+6
10 4
ArkaMast
29. 09. 2026 18.23
odstopi
Odgovori
+5
9 4
enapi
29. 09. 2026 18.22
Prvak sds povzroca kazniva dejanja zavestno.
Odgovori
-3
5 8
Vera in Bog
29. 09. 2026 18.20
Odstop je nujen !
Odgovori
+5
10 5
zmerni pesimist
29. 09. 2026 18.17
A sum ko se pa iz avijona vidi da so divjali skozi tunel kot bi jim gorelo za petami
Odgovori
+5
8 3
ROMELS
29. 09. 2026 17.52
Ja, a še ni odstopila? Kaj še čaka!
Odgovori
+6
11 5
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