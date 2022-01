Pri novoletnih zaobljubah vam lahko pomaga statistika

Ste tudi vi med tistimi, ki si ob prehodu iz starega v novo leto obljubijo, da bodo v novem letu v čem spremenili svoje ravnanje? Novoletnih zaobljub je veliko, a le nekaterim uspe, da jih uresničijo. Ne le zato, ker številnim zmanjka motivacije, ampak tudi zato, ker se nekaterih zaobljub lažje, drugih pa težje držimo.

Če ste se odločili, da boste letos naredili konec zapravljanju, imate morda, vsaj statistično gledano, dobre možnosti, da svoje želje uresničite. Stopnja varčevanja gospodinjstev v Sloveniji je bila v letu 2020 namreč rekordno visoka, 22,6-odstotna, in četrta najvišja v EU in evrskem območju, medtem ko je bilo dolgoročno povprečje od 2008 do 2020 13,4 odstotka. Po podatkih državnega statističnega urada so imeli najvišjo stopnjo varčevanja v EU-27 v 2020 Nizozemci (24-odstotno), najnižjo pa Slovaki (10,9-odstotno). Tudi zaobljubo, da boste uživali več sadja in zelenjave, boste z malo vztrajnosti z lahkoto izpolnili. Leta 2020 je prebivalec Slovenije porabil povprečno 129 kg sadja in 119 kg zelenjave. Poraba zelenjave v zadnjih 20 letih namreč narašča, poraba sadja pa niha, verjetno tako kot letine sadja.

icon-expand Vsak dan je nova priložnost FOTO: Shutterstock

Ker je v zadnjih letih marsikomu potovalne načrte prekrižal pojav covida-19, ste si morda zadali novoletno zaobljubo, da boste v letošnjem letu več potovali. Leta 2020 je bilo število vseh potovanj prebivalcev Slovenije za 51 odstotkov nižje kot v 2019, število potovanj po Sloveniji je bilo nižje za 27 odstotkov, število potovanj v tujino pa za 64 odstotkov. A naj vas omenjena statistika ne potre. Vse se namreč da, če se le hoče. Tako je tudi z zaobljubami, da bomo več časa posvetili športu. A vsako športno udejstvovanje tudi nekaj stane, pa čeprav le nakup športnih copat. Leta 2020 je bila povprečna cena ženskih športnih copat 67 evrov, povprečna cena kolesa za odrasle (26'') pa 248 evrov. Kdor se je odločil za vadbo v fitnes studiu, je za mesečno karto v povprečju plačal 56 evrov, kdor pa je raje brcal usnjeno nogometno žogo številka 5, je zanjo v povprečju odštel 17 evrov. Poleg športa številni za novo leto prisežejo, da se bodo odpovedali alkoholu in kajenju. Kar seveda ne pripomore zgolj k izboljšanju počutja in zdravja, ampak tudi k bolj polni denarnici. Leta 2018 je gospodinjstvo v Sloveniji namreč za alkoholne pijače namenilo povprečno 190 evrov, za tobak pa 161 evrov. Zaradi alkoholne bolezni jeter je v 2020 umrlo 386 prebivalcev Slovenije, kar je bilo 1,6 odstotka vseh smrti omenjenega leta. Istega leta je zaradi maligne neoplazme bronhija in pljuč umrlo 1190 prebivalcev Slovenije, kar je bilo 5 odstotkov vseh smrti v letu 2020. Ker smo ob koncu leta vsi izčrpani od dela, si marsikdo obljubi, da bo v novem letu delal manj. Statistika kaže, da to lahko celo uresniči. Število običajno in dejansko opravljenih delovnih ur se namreč zmanjšuje. V letu 2020 so delovno aktivni običajno delali povprečno uro manj kot v 2008, dejansko pa so v tednu dni opravili skoraj tri ure manj kot v letu 2008.

icon-expand Konec nečesa je nov začetek FOTO: Shutterstock