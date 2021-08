Pri odprtem oknu med vožnjo sedel kar na sovoznikovih vratih

Moški se je v nedeljo okoli 15. ure neodgovorno vozil skozi predor Markovec v smeri proti Kopru. Pri odprtem oknu je sedel kar na sovoznikovih vratih, pri tem pa je bil z več kot polovico telesa zunaj avtomobila. Posnetke nespametnega in nevarnega početja na obalni hitri cesti so nam posredovali z Darsa in dodali, da želijo tudi s takimi posnetki vplivati na zavedanje o posledicah nepravilnega ravnanja na avtocestah.

"Z zavedanjem posledic želimo zvišati raven prometne kulture ter izboljšati prometno varnost, saj menimo, da za varnost na cesti lahko največ naredimo mi, uporabniki cest, z upoštevanjem prometnih in varnostnih pravil," so pripisali. Lahko si predstavljamo, kaj vse bi šlo lahko ob takšnem početju narobe in kakšne bi lahko bile poškodbe.

Če so primer obravnavali, smo vprašali na PU Koper. Zanimalo nas je še, kakšno globo dobi oseba, ki jo ujamejo pri takšni vožnji in če so podobne primere že obravnavali. Na odgovore še čakamo.