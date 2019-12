Pri odrasli osebi iz Škofje Loke sumijo na nov primer okužbe z ošpicami

Dokončne rezultate, ki bodo potrdili ali ovrgli sum, bodo s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) prejeli danes po 12. uri."So nam pa že zdaj z NIJZ naročili, da začnemo pripravljati ta seznam,"pravi Prestor in dodaja, da v kolikor bo sum potrjen, bodo kontaktirali ljudi iz seznama.

Letos že 32 primerov ošpic

V Sloveniji je v letu 2019 Nacionalni inštitut za javno zdravje zabeležil kar 30 primerov ošpic pri Slovencih, dva pa pri tujcih. V novembru in decembru so obravnavali dva, predvidoma nepovezana, izbruha ošpic.

Omenjena izbruha nista bila majhna, saj so zabeležili 12 zbolelih za ošpicami, v treh primerih je šlo za otroke, vsi drugi so bili odrasli, so zapisali na NIJZ. Prvi primer je bil vnesen iz tujine, od njega se je bolezen prenesla še na šest oseb, od enega sekundarnega primera pa še na eno osebo. Dve od teh oseb sta bili cepljeni, za ostale pa ni podatka o cepljenju.

V drugem izbruhu so zbolele tri osebe, obravnavali pa so jih konec tedna v škofjeloškem zdravstvenem domu. Bolniki so ZD Škofja Loka o bolezni vnaprej obvestili, tako da so jih pregledali v izolirani sobi zdravstvenega doma in prenos na druge bolnike ni bil mogoč. Možnost prenosa na tiste, ki so bili z njimi v stiku, pa še preverjajo. Poleg dveh izbruhov je bil zabeležen še en posamičen primer ošpic, za katerega ni znan vir okužbe.