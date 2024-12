Pri omrežnini prehodno obdobje tudi za podjetja, GZS z novim pozivom

Sprejete spremembe so po pojasnilih agencije rezultat prvih analiz učinkov in pobud oziroma pripomb uporabnikov. Sledijo tudi nekaterim napovedim potencialnih sprememb novega sistema obračuna omrežnine za moč, ki posebej ob novembrskem prehodu v zimsko sezono občutno višjega stroška omrežnine in s tem povezanih precej višjih računih za elektriko za nekatere uporabnike vztrajno razburja javnost.

V sredo so bile tako v uradnem listu objavljene spremembe in dopolnitve metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki bodo začele veljati 1. januarja.

Ena od sprememb je tako vzpostavitev enoletnega prehodnega obdobja tudi za poslovne odjemalce, torej tiste s priključno močjo nad 43 kilovatov (kW). Na podlagi analize učinkov je agencija namreč ugotovila, da se določen del podjetij še ni ustrezno prilagodil na spremembe.

V enoletnem prehodnem obdobju tako tudi podjetjem presežna moč ne bo obračunana, če dogovorjene moči za leto 2025 ne bodo spremenili. Za gospodinjstva in male poslovne odjemalce medtem zdaj velja dveletno prehodno obdobje.

Ker so nekateri poslovni odjemalci že spremenili dogovorjeno obračunsko moč za leto 2025, bodo lahko spremenjeno obračunsko moč najpozneje do 20. januarja povrnili na vrednost, ki jo je pred začetkom izvajanja novega sistema določil elektrooperater.

S spremembami, ki bodo začele veljati z novim letom, se uvaja tudi znižanje minimalnih moči. Za poslovne odjemalce nad 43 kW se bo tako minimalna moč znižala s 25 na 15 odstotkov priključne moči. S tem se bo po navedbah agencije zagotovil nižji strošek omrežnine, obenem pa tudi nižji prispevek za obnovljive vire energije.

Odjemalci, ki dosegajo izjemno nizke moči in imajo dogovorjeno moč, določeno v višini minimalne moči, bodo imeli dogovorjeno moč določeno na novo z upoštevanjem nove minimalne moči. Odjemalci, predvsem tisti s sezonsko naravo ali pa odjemalci, ki v določenem obdobju ne bodo poslovali oziroma bodo poslovali v izjemno majhnem obsegu, pa bodo morali biti pozorni na pravočasno spremembo dogovorjene moči, so na svoji spletni strani pojasnili v agenciji.

Z novim letom se bodo znižale tudi obračunske moči za uporabnike sistema na nizki napetosti s priključno močjo, enako ali manjšo od 43 kW, ki se jim 15-minutne meritve za prevzeto energijo ne evidentirajo.

Za vse uporabnike se bo medtem spremenilo, do katerega lahko spremenijo dogovorjeno moč za naslednji mesec, in sicer z 8. na 15. v mesecu. Sprememba je bila po navedbah agencije potrebna, ker nekateri odjemalci do 8. v mesecu še ne prejmejo računa za elektriko.

Agencija za energijo je sicer v odzivu na sklepe odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, ki jih je ta novembra sprejel zaradi nezadovoljstva z novim sistemom obračunavanja omrežnine pri elektriki, izrazila pripravljenost še na nekatere druge spremembe.

Do naslednje zimske sezone bo tako razmislila o možnosti postopnega prilagajanja cenovnega signala najdražjega časovnega bloka (blok 1), ki nastopi v višji sezoni. Natančnega načina morebitne prilagoditve oz. bolj blagega dviga stroška omrežnine ob prehodu v zimsko sezono zaenkrat na agenciji ne morejo dati, saj da potrebujejo čas za pripravo spremembe metodologije in izvedbo zahtevane prilagoditve.

GZS z novim pozivom glede omrežnine

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je danes znova pozvala k spremembi sistema omrežnine pri elektriki, in sicer da bi tudi gospodarskim subjektom omogočal prilagoditve energetske porabe. Pridružila se je torkovemu pozivu koalicijske SD, naj se do konca mandata višina omrežnine zamrzne na povprečje z 31. septembra letos.

Obstoječi sistem predvsem industriji, ki dela 24 ur 7 dni na teden, ne omogoča prilagajanja in bo zato močno povečal stroške poslovanja. Prilagajanja tudi ne omogoča storitvenim dejavnostim, kot sta trgovina in gostinstvo, so v pozivu zapisali v zbornici.

"Na GZS menimo, da je sedanji sistem neživljenjski in celo v nasprotju z zakonodajo. Potrebne so korenite spremembe metodologije, ki bodo omogočile večjo fleksibilnost obračunavanja omrežnin predvsem za gospodarske subjekte in večletno prehodno obdobje, ki bo omogočilo poslovnim odjemalcem, da se ustrezno prilagodijo," je zahtevo ponovila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Ob tem je pozdravila "nedavne predloge v javnosti, da vlada nemudoma pripravi ustrezne rešitve, s katerimi bo do konca mandata zamrznila višino omrežnine na povprečje z 31. septembra letos".

To je v torek predlagala poslanska skupina koalicijske SD. Kot so ocenili, bi vlada s tem odpravila nesorazmeren dvig stroškov za električno energijo za gospodinjstva in gospodarstvo.

Kot so navedli v GZS, pripravljajo analizo dejanskih podražitev na podlagi računov podjetij po uvedenem novem sistemu omrežnine. Zaključke bo najprej obravnavala novooblikovana delovna skupina GZS ter ministrstva za okolje, podnebje in energijo, nato pa bo z njimi GZS v januarju seznanila tudi javnost, so napovedali.