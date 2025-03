Odkrili novo jamo: največje odkritje v zadnjih 20 letih

"Po prepihu, kakršnega je čutiti na vhodu v brezno, pričakujemo, da bomo prišli do podzemnega dela reke Reke. Kakšnih 500 metrov stran namreč leži jama Stršinkna, v kateri smo pred 20 leti prišli do Reke," je povedal dolgoletni sežanski jamar in oče odkritelja jame Ludvik Husu.

"Do reke Reke je še približno 150 metrov, vendar nam je zadnjem raziskovanju zmanjkalo vrvi. Tako bo za nadaljevanje potrebno počakati do prihodnjega obiska," je dodal. Jamo so sicer po odkritelju poimenovali Matejeva jama.