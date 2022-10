Pri Pahorju o kandidatih za viceguvernerja ter ustavnega in sodnika sodišča EU

Je pa imena razkril vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. V SD so kot najprimernejše kandidate ocenili Primoža Dolenca za viceguvernerja Banke Slovenije, za ustavno sodnico Nežo Kogovšek Šalamon, kot sodnika EU pa Marka Ilešiča. Slednjega je sicer Pahor enkrat že predlagal v DZ, a potem tam ni bil izvoljen. Prednik je dejal, da se bo predsednik odločil po posvetovanju z vsemi poslanskimi skupinami, na vprašanje, ali gre za skupne kandidate koalicije, pa je odgovoril, da v imenu drugih strank ne more govoriti.

Pri Pahorju se bodo zvrstili tudi vodje drugih poslanskih skupin, po vrsti si sledijo še Levica in Svoboda, kot zadnja bosta na posvet prišla predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Na Pahorjev poziv za mesto ustavnega sodnika so sicer prispeli trije predlogi. Kandidati so nekdanja direktorica Mirovnega inštituta ter aktualna vodja oddelka za ugotavljanje diskriminacije, svetovanje in zagovorništvo pri zagovorniku načela enakosti Neža Kogovšek Šalamon, ustavni pravnik Andraž Teršek in vodja diplomatske akademije na ministrstvu za zunanje zadeve Andraž Zidar.

Za mesto viceguvernerja Banke Slovenije se poteguje pet kandidatov, in sicer Jana Benčina Henigman, Arjana Brezigar Masten, Primož Dolenc, Primož Simončič in Sibil Svilan.

Formalne pogoje za opravljanje funkcije sodnika na Sodišču EU v Luxembourgu pa izpolnjujejo Jure Vidmar, Ana Stanič, Senko Pličanič, Miro Prek, Marko Ilešič in Saša Sever. Ministrstvo za pravosodje je razpis za mesto kandidata za sodnika na Sodišču EU sicer objavilo 18. junija lani, postopek imenovanja kandidata za eno mesto na Sodišču EU pa traja že skoraj dve leti.