Pri Pahorju tudi člani Štajerske varde

Člani Štajerske varde so obisk napovedali na družbenih omrežjih. "General Ivan Bolfek in vojvod Dežele Krajnske sta med drugim predala predsedniku države Borutu Pahorju protestno pismo glede omadeževanja delovanja t.i.Slovenske Varde. Po tem dogodku je sledilo krajše srečanje v kabinetu predsednika države z generalno sekretarko in namestnikom, kjer so bila podana dejstva in zahteve," je na Facebooku zapisal ustanovitelj Varde Andrej Šiško, ki je dodal, da je srečanje potekalo v "kulturnem vzdušju".

Je pa prisotnost okoli 30 vardistov, oblečenih v uniforme, v prestolnici dvignila precej prahu. Manjkalo ni niti tistih, ki se sprašujejo, zakaj je bil samooklicanim varuhom meje dovoljen vstop v predsedniško palačo.

"Urad predsednika republike se je posvetoval in ocenil, da ni formalnopravnih zadržkov, da pripadniki civilne iniciative Slovenske varde ne bi smeli, kot vsi drugi, obiskati Predsedniške palače," po poročanju Siola pravijo v Pahorjevem kabinetu.

Pahor je dneve odprtih vrat uvedel leta 2013, obiskovalcev pa praviloma ne sprejema osebno, tako se je tudi z vardisti namesto predsednika srečala generalna sekretarke urada. Pahor je sicer na Twitterju še zapisal, da so na Prešernov dan presegli 25.000 obiskovalcev Predsedniške palače.