Pri papirnatih brisačah zaznali prisotnost hormonskih motilcev

Kot so sporočili iz ZPS, so pri 13 izdelkih, ki so jih kupili v slovenskih trgovinah, poleg primerjalnega testa učinkovitosti preverili tudi njihovo kemijsko in mikrobiološko varnost. Analize so opravili v akreditiranih laboratorijih.

Po njihovih pojasnilih je preverjanje omogočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo z namenom dodatno osvetliti varnost tovrstnih izdelkov iz različnih surovinskih virov ter podpreti informirano izbiro potrošnikov.

"Rezultati, ki so vsem potrošnikom na voljo brezplačno, kažejo, da rokovanje s papirnatimi brisačami iz recikliranega materiala zahteva posebno pozornost," so poudarili v ZPS. Pri nekaterih od njih so namreč odkrili prisotnost bisfenolov oz. snovi, ki spadajo med hormonske motilce. Prav tako so zaznali povečane količine sporogenih bakterij, plesni in kvasovk, pri enem vzorcu pa tudi prehajanje optičnih belil.

"Brisače, v katerih so prisotne zgoraj omenjene snovi, niso primerne za dolgotrajen stik z živili, kar še posebej velja za vroča, mastna ali kisla živila, pri katerih je prehajanje tveganih snovi z brisač bolj verjetno," so opozorili.

Analize so pokazale večjo verjetnost prisotnosti nezaželenih snovi in mikroorganizmov med tremi preizkušenimi izdelki iz recikliranega papirja. "To ne pomeni, da so takšni izdelki neustrezni, kaže pa, da kakovost vhodnih recikliranih surovin in učinkovitost tehnoloških postopkov ostaja pomemben izziv za proizvajalce," so izpostavili.