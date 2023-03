Pri pediatrih še vedno opredeljenih 50 tisoč odraslih

Najstarejši opredeljeni pacienti pediatra Denisa Baša so stari več kot 25 let. A izpisati jih ne sme. Primer Baša ni ravno izjema, po podatkih ZZZS je pri pediatrih opredeljenih še približno 50 tisoč oseb, starejših od 19 let.

"Večina pediatrov, ki so v sistemu, patologije odraslih ne pozna in so v velikih stiskah. Če bi bilo kar koli strokovno spornega, je na sodišču pediater polno odgovoren," pojasnjuje Baš. Kar pa niti ni edina težava, opozarja. "Pediatri pa hkrati ne zavračajo novorojenčkov. To smo potem kot v sendviču, kjer se kar kopiči," dodaja Baš.

V Zdravstvenem domu Kočevje, kjer so že tretje leto povsem brez pediatrov, pa so neopredeljeni tudi novorojenčki. "Trenutno smo dobili še dodatne otroke iz vrnjenih koncesij zaradi upokojitve," je povedal direktor ZD Kočevje Gregor Košir. Zato celotno pediatrijo, od novorojenčkov do šolskih otrok, izvajajo s pogodbenimi pediatri iz drugih zdravstvenih domov. "Le na ta način lahko zapolnjujemo, ampak to je zelo velika odgovornost, ker vsak teden, dva ali tri vnaprej organiziramo delo tako, kot imamo na razpolago," pojasnjuje Košir.

Izkoristijo vsako uro, ko so zdravniki pripravljeni priti v Kočevje, tudi če pozno popoldne ali za več ambulant na soboto. Trenutno bi lahko zaposlili tri pediatre. "Nismo uspešni niti s ponudbo koncesij, torej da bi na ta način privabili kader. Igra se nekakšna igra ničelne vsote. Lahko nekje nekomu ukradeš pediatra, a ga nato drugje primanjkuje," pravi Košir.

"Če bi želeli zadostiti normativom, ki veljajo za družinske zdravnike, bi potrebovali od 80 do 100 pediatrov," je povedal Baš. Luč na koncu tunela Košir vidi v Srbiji, kjer je dobil dve pediatrinji. Ena pride že ta mesec, druga v začetku maja. "Upam, da bodo lahko pomagale tudi pod mentorstvom prej kot v tem 12-mesečnem obdobju, ko morajo izvesti prilagoditveno obdobje," upa Košir.