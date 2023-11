Pri podiranju dreves umrl 57-letni moški

25. novembra ob 15.20 so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu v gozdu v kraju Klečet. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je 57-letni moški v gozdu podiral drevesa. Med obžagovanjem podrtega dela je nanj padlo drevo, ki se je med podiranjem naslonilo na drugo drevo. Zaradi hudih poškodb je 57-letni moški umrl na kraju nesreče. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Novo mesto.