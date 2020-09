Pri Pohistvo.si zasadili že 100.000 dreves

Pohistvo.si je vodilna slovenska spletna trgovina s pohištvom, ki zagotavlja sodoben način nakupovanja pohištva iz udobja doma. Strankam ponuja več kot 100.000 kvalitetnih izdelkov po ugodnih cenah, brezplačno dostavo do doma z lastno dostavno službo ter možnost brezplačnega vračila. Spletna trgovina deluje v okviru mednarodne skupine Furniture1 , ki je prisotna v Sloveniji, Litvi, Latviji, Estoniji, na Hrvaškem, Bolgariji, na Madžarskem, v Romuniji in Grčiji. Promet skupine je v lanskem letu zrasel za 80 % in v devetih državah dosegel 45 milijonov evrov. Skupina zaposluje več kot 300 ljudi.

»Razumemo pomen družbene odgovornosti. Nenazadnje podobne projekte podpirajo tudi najbolj znani podjetniki sveta, kot je na primer Elon Musk,« pri spletnem trgovcu odgovarjajo na vprašanje, zakaj so se odločili za to pobudo. »Ves svet je povezan, zato je vsako zasajeno drevo, ne glede na državo ali celino, pomemben prispevek v boju proti podnebnim spremembam. Program, ki smo ga izbrali, rešuje tudi druge težave: ljudem v revnih državah pomaga, da se naučijo kmetovanja v novih podnebnih razmerah in jim na ta način omogoča, da lahko ostanejo v svojih matičnih državah.“

Drevesa za prihodnost

Mednarodna nevladna organizacija »Trees for the Future« se ukvarja z obnavljanjem rodovitnosti na osiromašenih zemljiščih v državah v razvoju, s čimer pomagajo v boju proti lakoti in prebivalstvu omogočajo dolgoročno preživetje. Program je usmerjen v usposabljanje lokalnega prebivalstva za sajenje in vzdrževanje drevesnih vrtov v najbolj prizadetih afriških državah: Kamerun, Kenija, Senegal, Uganda, Gvineja in Tanzanija. Ljudje v teh državah so morali zapustiti svoje domove, saj so se posekana območja zaradi podnebnih sprememb spremenila v puščave. Izbrane vrste dreves pomagajo zaščititi lokalne kmetije pred vetrom, soncem in izgubo vlage.

Naročnik oglasa je Pohistvo.si.