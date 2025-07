Pri polovici pregledanih kemičnih čistilnic najdene nepravilnosti

Povod za nadzor so bile med drugim zaznane povišane koncentracije kemikalije tetrakloroeten v vodnjakih ljubljanske vodarne Hrastje. Kot so pojasnili na Inšpektoratu RS za okolje in energijo, je tetrakloroeten snov, ki se pogosto uporablja v kemičnih čistilnicah in lahko predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi.

V okviru usmerjenega nadzora, ki so ga opravili v prvi polovici leta, so po vsej državi pregledali 68 kemičnih čistilnic. V 33 primerih so inšpektorji ugotovili nepravilnosti, v štirih primerih so bili zavezanci že izbrisani iz poslovnega registra ali v postopku stečaja, medtem ko je bilo 31 obratov ocenjenih kot skladnih.

Inšpektorji so v okviru nadzora izdali 18 inšpekcijskih odločb. Z njimi so zavezancem naložili obveznosti, kot so odstranitev nevarnih odpadkov z zemljišč, izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij v vode in zrak, ustrezno označevanje nevarnih odpadkov in brezstično zbiranje mulja v napravah.

Izdali so tudi 17 opozoril v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

Poleg upravnih ukrepov so bili uvedeni tudi štirje prekrškovni postopki, od katerih sta bila do zdaj zaključena dva z izrekom opomina. Kot so pojasnili, se postopki nadaljujejo, saj zakon inšpektorjem omogoča ukrepanje do dveh let po ugotovitvi kršitve.

"Rezultati akcije jasno potrjujejo, da je na tem področju občasno treba izvesti tudi sistematične inšpekcijske nadzore," so poudarili na inšpekciji. Ob tem so napovedali, da bodo tudi v prihodnje v primeru prejetih sumov o kršitvah in ugotovljenih kršitev ukrepali v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvedeni nadzor je po prepričanju inšpekcije prispeval tudi k večji ozaveščenosti zavezancev o njihovih zakonskih obveznostih, med drugim o dolžnosti priprave in oddaje letnega poročila, ki ga morajo vsako leto do 31. januarja posredovati Agenciji RS za okolje.