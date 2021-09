Pri prevzemu oklepnih vozil Oshkosh nekaj tehničnih napak, ki so že odpravljene

Na vozilih proizvajalca Oshkosh Defence so ob tehničnem pregledu odkrili več napak in drugih nepravilnosti. Te so bile po zagotovilih ministrstva za obrambo odpravljene. Gre za lahke oklepnike, ki jih je Slovenija naročila že leta 2018 pod takratnim ministrom Karlom Erjavcem .

Vozila, ki predstavljajo novejšo generacijo lažjih oklepnih vozil 4 x 4, trenutno skladišči direktorat za logistiko, parkirana pa so v Vojašnici Edvarda Peperka v Mostah. Vozila tako niso v polni uporabi, saj še niso povsem opremljena. Kot so pojasnili na Morsu, je komisija ministrstva količinski prevzem vozil opravila konec junija, kakovostni prevzem pa bodo izvedli, ko bo na vozila nameščena vsa oprema, ki še ni bila dobavljena. Po kakovostnem prevzemu bo vozila prevzela še Slovenska vojska, zatrjujejo. Z vozili se sicer že izvaja usposabljanje za voznike.

Posel je Slovenijo stal skoraj 30 milijonov evrov. Nakup zajema 38 lahkih oklepnih kolesnih vozil JLTV 4 x 4 z integrirano oborožitveno postajo M153 Kongsberg. Ta omogoča posadki upravljanje orožja na vozilu iz njegove notranjosti, in sicer s pomočjo kamer, kar vojakom zagotavlja večjo varnost, saj jim ni treba zapustiti vozila. Slovenija sicer še čaka na dobavo oborožitvene opreme, ki bo po navedbah ministrstva nameščena januarja 2022, komunikacijsko-informacijska oprema pa predvidoma do konca leta 2022.

Pri nekaterih vozilih so pri preizkušanju odkrili tehnične težave, priznavajo na ministrstvu, a dodajajo, da so bile odpravljene še isti dan, vozila pa da izpolnjujejo standarde, navedene v investicijski dokumentaciji zanje. "Tehnični pregled vozil bo izveden, preden bodo predana v uporabo Slovenski vojski."

"Ob neskladnostih, pomanjkljivostih oziroma odstopanjih od pogodbenih določil, ugotovljenih ob kakovostnem prevzemu blaga, se z zapisnikom ugotovi, da blago ne ustreza. Dobavitelj mora nato na lastne stroške odpraviti pomanjkljivosti. Prav ta postopek je bil opravljen tudi pri postopku količinskega prevzema vozil SKOV 4 x 4," zagotavljajo na ministrstvu in dodajajo, da gre za nova vozila ter da so napake večinoma nastale med transportom. "Manjkajoče dele pa bo dobavila ameriška stran, vse v okviru garancije."

Levica zahteva sklic nujne seje odbora za obrambo zaradi opremljenosti oklepnikov Oshkosh: "To je škart roba"

V Levici zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za obrambo zaradi nakupa oklepnikov 4 x 4 Oshkosh, pri katerih so se glede na zapisnik o nadzoru kakovosti pokazale številne pomanjkljivosti. Kot je dejal poslanec Miha Kordiš, v stranki zahtevajo, da se "škart roba vrne Američanom in da se vojaška nabava odpove". Namesto da bi ugotavljali celotno kakovost vozil z vsemi sistemi, so jih lahko le prešteli, je opozoril.

Kordiš je ob tem opozoril, da so na spornost oshkoshev opozarjali že ob začetku njihove nabave v času vlade Marjana Šarca, in da se je njihova cena čez noč podvojila. "Žal nas takrat ministrstvo za obrambo ni želelo slišati, sedaj pa lahko spremljamo posledice, ko so oshkoshi začeli prihajati v državo," je dodal. Po njegovih besedah so bili oklepniki plačani že zdavnaj, "vse je bilo sklenjeno za zaprtimi vrati, javnost pa je skušal Mors izmenično zavajati oz. je vmes celo deloma lagal". Ne glede na to, ali bodo skušali nepravilnosti na oklepnikih sanirati , pa Kordiš dvomi, da bodo lahko popravili preveliko težko. "Dvomim, da bi Američani šli v dvojni strošek proizvodnje vozil, ker so praktično v celoti neustrezna," je dodal.

Tonin: Od proizvajalca bomo zahtevali, da odpravi pomanjkljivosti na oklepnikih

Minister za obrambo Matej Tonin meni, da sta Slovenska vojska in direktorat za logistiko ravnala zelo odgovorno, ker sta vse oklepnike Oshkosh ob prevzemu natančno pregledala. Zahtevali bodo, da proizvajalec odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Ko bodo vozila predana v operativno uporabo, bodo morala biti tudi tehnično brezhibna, je dejal.

Tonin pa je v izjavi medijem dejal, da je pri zapisniku šlo za normalen proces prevzema vozil. Je pa vesel, da se želijo o teh temah pogovarjati v DZ, "da je transparentnost absolutna in da damo vse karte na mizo".