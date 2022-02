Pri prijavi nasilja ne sme biti strahu, gre za odgovornost

Število družinskih tragedij se je v času epidemije povečalo. Žrtve so največkrat ženske, mame, storilci pa možje, očetje. Marsikateri umor bi lahko preprečili, če bi se kot družba, sosedi odzvali na nasilje in ga prijavili. A lažje je dati televizijo bolj na glas in se delati, da nič ne slišimo. Do kdaj bo tako?

Po torkovem umoru mame šestih otrok, ki ga je zakrivil njen partner, se pojavljajo številna vprašanja, ki ostajajo neodgovorjena. Žrtev je bila namreč več let izpostavljena nasilju, leta se je borila, da bi se rešila pekla. "A vedno je bila neka luknja v postopku. V zakonu. Vedno nekaj, kar je zaustavilo postopke ... materinska ljubezen, ki te je povlekla nazaj v srž tega pekla ... in potem še korona ... štiri stene. Postajala si nemočna. Nezaceljene kosti. Bolečina v očeh. V vsakem delu tvojega telesa. Brutalnost je rodila apatijo," so ob novici, da je umrla pod rokami nasilnega moža, pretreseno zapisali v društvu Humanitarček. Do pred nekaj leti je bila družina vključena tudi v Verigo dobrih ljudi. Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste Polje, je pojasnila, da sta se z družino aktivno ukvarjala tudi CSD in ministrstvo za delo, "tako da ne moremo reči, da je bila družina prepuščena sama sebi".

icon-expand nasilje v družini FOTO: Thinkstock

A dejstvo je, da je nasilja za štirimi stenami v Sloveniji vedno več. Policisti letno obravnavajo več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami do tistih najhujših, kot so umori. V času epidemije, ko so bile družine primorane preživeti več časa skupaj v zaprtih prostorih, se je nasilje še povečalo. Terapevtka v Verigi dobrih ljudi, Monika Erjavec Bizjak, razloge ta to vidi v tem, da so bili v času epidemije ljudje več v ožjem družinskem okolju, "vsi razni dejavniki umikanja izven družinskega okolja pa so bili zelo okrnjeni, posledično je bilo več izpostavljanja nasilju, žrtve so se težje umaknile in tudi širše okolje nasilja ni moglo zaznavati". Ob družinskih tragedijah veliko ljudi pogleda stran, nekateri pa celo rečejo, da je za nasilje kriva žrtev sama. Erjavec Bizjakova poudarja, da ne moremo nikoli govoriti, da je žrtev sama kriva za nasilno dejanje. "Toleranca do nasilja mora biti ničelna," pojasnjuje, z njo se strinja tudi Ogulinova, ki pravi, da s toleriranjem nasilja vzgajamo otrokom nasilno obnašanje. "Sem za ničelno stopnjo vsakega nasilja, ne samo fizičnega tudi psihičnega." Zavedati se moramo, da žrtve z nasilnežem pogosto ostajajo, ker so lahko od tega odnosa odvisne ali si ne upajo stran, ker jih je strah za eksistencialno preživetje. Kot še pojasnjuje Erjavec Bizjakova, je žrtve tudi strah, da jim ne bodo verjeli. Občutijo pa žrtve tudi krivdo, ki jim jo lahko nasilneži tekom odnosa vzbujajo. Gre za zelo pogosto dinamiko, da nasilnež vzbuja krivdo pri žrtvi in ta krivda preprečuje, da bi žrtev zbrala pogum in odšla stran, saj mu začne na eni točki res verjeti.

icon-expand Nasilje v družini FOTO: Thinkstock

Prav tako lahko žrtev še iz otroštva verjame, da si je sama kriva za to, kar se ji dogaja, ker je v družini poslušala, da ni nič vredna. In tako ta vzorec, to dinamiko, pelje naprej v odnosu in še toliko težje potem zaščiti sebe, "in to se prenaša iz generacije v generacijo," pojasnjuje terapevtka Monika Erjavec Bizjak.

Državni zbor je 26. oktobra 2016 potrdil spremembe Zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki vpeljujejo ničelno toleranco do nasilja v družini, vključno do telesnega kaznovanja otrok.

Anita Ogulin dodaja, da številne ženske, mame, na nasilje pristajajo tudi zaradi ekonomske odvisnosti, kar je velik problem. Še večji problem pa Ogulinova vidi v tem, da nasilneže puščamo na licu mesta, žrtve pa umikamo iz lastnih domov. "Če umaknete nasilneža, je treba poskrbeti za varnost družine, ki je doživljala nasilje. Tega ta trenutek nimamo," poudarja. Sicer Erjavec Bizjakova poudarja, da so tudi nasilneži potrebni pomoči. Pogosto so namreč tudi oni doživeli težke zlorabe tekom otroštva ali mladostništva in jih nikoli niso ovrednotili, predelali. Nekateri se sploh ne zavedajo, kaj delajo in kaj povzročajo s svojim nasiljem, pojasnjuje in dodaja, da so čisto otopeli, zato se naslednji dan opravičijo, povejo žrtvi, da jo imajo radi, da se bodo poboljšali. "A to je njihov patološki vzorec, ki ga sami ne morejo prekiniti. Ko padejo v afekt, se sami ne morejo ustaviti in zato tudi oni dejansko potrebujejo pomoč, da se naučijo te stvari predelati." A sami tega ne zmorejo, poudarja in pojasni, da dokler se ne vmešajo strokovnjaki, tega kroga ni mogoče prekiniti. Zato je treba v primeru družinskega nasilja delati z vsemi vpletenimi, tako žrtvijo kot nasilnežem in otroki. Izredno pomembno pri vsem tem pa je širše okolje, družba. Ogulinova poudarja, da moramo prav zato vsako nasilje prijaviti Policiji, CSD, komur koli. "Tukaj ne sme biti strahu, gre za odgovornost," pravi.

icon-expand Policija FOTO: Dreamstime