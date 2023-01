'Pri pripravi pokojninske reforme bo treba spregovoriti tudi dvigu upokojitvene starosti'

Pri vprašanju postopnega dviga upokojitvene starosti bo treba posebej nasloviti tiste, ki so kasneje vstopili na trg dela, je na seji odbora DZ za delo pri obravnavi predloga pokojninske novele SDS povedal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan.

Nadalje se bo treba po njegovih besedah pogovoriti o višanju najnižje pokojninske osnove na 80 ali 82 odstotkov povprečne plače in morda o postopnem znižanju najvišje pokojninske osnove, pa tudi o širitvi obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja na vse zaposlene, ne le na zaposlene v javnem sektorju.

V okviru priprave reforme pa naj bi bila na mizi tudi vprašanja, ki se nanašajo na dvig osnove za plačilo prispevkov za samozaposlene in na podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove s 24 let na celotno obdobje zavarovanja, pri čemer bi bila mogoča izključitev let, ki so za zavarovanca najmanj ugodna.