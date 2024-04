Pri ravnanju Policije na nogometni tekmi v Murski Soboti več nepravilnosti

Kot je navedeno v poročilu, ugotovljene pomanjkljivosti niso neposredno povezane z varovanjem športne prireditve in poškodovanjem oseb. Izhajajo pa sicer že iz poročila Generalne policijske uprave in Policijske uprave Murska Sobota, so sporočili z ministrstva.

Direktorat ugotavlja še druge pomanjkljivosti. Tako iz poročila o delovanju operativnega štaba niti iz poročila komisije za preveritev zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev ter drugih policijskih pooblastil ni razvidno, ali je bil opravljen pregled stadiona in tribun pred vstopom navijačev, kot je določeno v odločbi upravne enote. Prav tako v prejeti dokumentaciji ni poročila o opravljenem delu policistov spoterjev, kot to določajo interna navodila Policije, so zapisali.

Policijska uprava Murska Sobota je pred športno prireditvijo sicer izvedla različne standardne aktivnosti, da bi prireditev potekala varno. Na direktoratu se prav tako strinjajo, da so policisti prisilna sredstva uporabili zakonito in strokovno ob upoštevanju načela sorazmernosti, so navedli.