Slovenski vojak pomagal reševati dojenčka: Ko je zajokal, smo si oddahnili

V nedeljo okoli 20. ure se je družina vozila po avtocesti iz smeri Kopra proti Ljubljani, ko so opazili, da je leto in pol star otrok nenadoma prenehal dihati, zato so se takoj ustavili na odstavnem pasu.Ustavili so vozilo in poklicali na pomoč. Kot smo poročali včeraj, naj bi po naših neuradnih informacijah otrok prenehal dihati zaradi vročinskega krča, ki se pojavi zaradi nenadnega dviga telesne temperature. Ko so na kraj pripeljali gasilci PGD Materija, zdravnica in reševalci, je bil otrok že pri zavesti.

Ugotovili so namreč, da sta dojenčku že pomagala voznik in sopotnik, ki sta peljala mimo, in s prvo pomočjo znova vzpostavila dihanje. Kot so za naš portal potrdili v Slovenski vojski, je otroku pomagal eden od njihovih sodelavcev. Pripadnik Slovenske vojske, ki ne želi biti imenovan, je za 24ur.com povedal, da sta se s kolegom vračala iz Kopra, ko sta na odstavnem pasu opazila vozilo, okoli njega pa je bila gruča ljudi. V tem trenutku sta postala bolj pozorna, saj gre v večini primerov za okvaro vozila, a sta nato opazila, da oživljajo otroka.