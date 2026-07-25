Pri Ruski kapelici pod Vršičem poklon spominu ruskih vojnih ujetnikov

Pokojnih so se danes tako kot že vrsto let spomnili s polaganjem venca, minuto tišine in molitvijo, potem ko je tradicionalna katoliška spominska maša potekala v petek v župnijski cerkvi v bližnji Kranjski Gori.

V Društvu Slovenija Rusija so sporočili, da se je slovesnosti udeležilo nekaj več kot 420 oseb. Zbrane je nagovoril dolgoletni predsednik društva Saša Ivan Geržina, ki je poudaril, da Ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir.

Že ob napovedi slovesnosti so v društvu poudarili, da si ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva želijo, da bi se "vsaj za trenutek razblinila otopelost in občutek nemoči, s katerima v zadnjih letih spremljamo dogodke, ki človeštvo oddaljujejo od humanističnih načel strpnega sobivanja ter sodelovanja med državami in narodi".