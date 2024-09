Pri sivih vranah potrdili virus Zahodnega Nila

Kot so na vladni spletni strani zapisali, so ptiči rezervoar virusa, njegovi prenašalci pa so komarji predvsem iz rodu Culex spp. Več vrst ptic pa je zelo dovzetnih za okužbo in takoj lahko pride do nenadnega in hitrega širjenja nalezljive bolezni ter tudi do poginov ptic. Med najbolj dovzetnimi so ptice iz reda pevk, med njimi pa so najbolj ogrožene vrane. Zelo dovzetni so tudi konji in človek, ki pa bolezni ne prenašajo.

Virus, ki izvira iz Afrike, je bil prvič ugotovljen leta 1937 v okrožju West Nile v Ugandi, razširjen pa je v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji in Ameriki. V Evropi se je prvič pojavil v Franciji v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja.