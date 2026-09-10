Pri sivih vranah potrdili virus Zahodnega Nila

Bolezen so potrdili že na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, na Nizozemskem, v Italiji, Španiji, Belgiji, Nemčiji, Avstriji, Grčiji, Švici in Franciji.

Rezervoar virusa Zahodnega Nila so ptice, prenašalci pa komarji. Za okužbo je zelo dovzetnih več vrst ptic, tako da lahko pride tudi do masovnih epizootij oziroma nenadnega in hitrega širjenja nalezljive bolezni s pogini. Med najdovzetnejšimi so ptice iz reda pevk, med njimi so najbolj dovzetne vrane. Zbolijo lahko tudi konji.

Virus Zahodnega Nila izvira iz Afrike. Prvič je bil ugotovljen leta 1937 v okrožju West Nile v Ugandi. Razširjen je v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji in Ameriki. V Evropi se je prvič pojavil v Franciji v začetku 60. let prejšnjega stoletja.