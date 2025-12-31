Pri Slovenki hudi zapleti po lepotnem posegu v Turčiji

Slovenka, ki se je odločila za lepotni poseg v Turčiji, naj bi bila po neuradnih informacijah po posegu v življenjski nevarnosti. Po naših informacijah naj bi življenje Slovenke ogrozil zaplet pri liposukciji, kjer so med možnimi zapleti poškodbe notranjih organov in krvavitve.

"Liposukcija je lahko zelo majhen poseg, ki zelo redko prinaša resne zaplete. Lahko pa je to obsežen poseg, kjer se odstrani več litrov maščobnega tkiva in v tem primeru so v literaturi opisani smrtni izidi, zlasti zaradi hemodinamske nestabilnosti in okužb," pojasnjuje estetski kirurg Peter Zorman.

Več Slovencev se je po lepotnem posegu v tujini doslej že soočalo z zapleti, denimo z okužbami ali krvavitvami. Na nevarnost in možne katastrofalne posledice cenejših lepotnih posegov v tujini smo že pred meseci opozarjali v naši Viziti, ko je britanska vlada zaradi zapletov, tudi smrti, zagnala posebno kampanjo in ljudem svetovala, naj ob privlačnejših ponudbah posegov dobro razmislijo o morebitnih posledicah.

"Nič ni bilo simetrično. Liposukcija je bila narejena na eni strani telesa, na drugi pa ne, brazgotine so neenakomerne. Ženska, ki mi je namestila cev v grlo, je bila v jopici, nosila je uro in elastiko za lase. Ni imela ustrezne zaščitne obleke," je bila zgrožena pacientka Leah Matthews.

Če se odločate za poseg v tujini, naj vas v to ne prepriča nižja cena, opozarja estetski kirurg Zorman, ključno je preverjanje informacij o usposobljenosti kirurga, standardih klinike in oskrbi v primeru zapletov: "Predvsem se moramo zavedati, da zavajajoče oglaševanje s hvalospevi o usposobljenosti kirurgov o obljubljanju popolnih rezultatov, ni primerna osnova za vzpostavitev nekega zaupanja vrednega odnosa med kirurgom in pacientom, ki je predpogoj v tem primeru."

Za zdaj ni jasno, ali je Slovenki lepotni poseg v Turčiji uredil posrednik ali je storitev izbrala sama.