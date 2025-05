Pri sosedih prazniki, na slovenskih cestah gneča

Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Malence mimo Kozarij, na gorenjski avtocesti ter na zahodni ljubljanski obvoznici. Občasno zapirajo predor Šentvid, sporočajo s Prometno-informacijskega centra.

Gneča je tudi na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Območje zastojev je tudi med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter med Blagovico in Zadobrovo proti Ljubljani.