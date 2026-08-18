Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pri strokovnjaku za govedorejo pet poginulih krav izkopali iz gnoja, eno uspavali

Murska Sobota, 18. 08. 2026 07.24 pred 1 uro 3 min branja 92

Avtor:
Ne.M.
Krava

Veterinarski inšpektorji so pred dnevi na kmetiji strokovnjaka za govedorejo, ki je zaposlen v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, našli pet poginulih krav, prekritih z večjo količino hlevskega gnoja. Od osmih so bile tako žive le še tri, eno pa so zaradi slabega zdravstvenega stanja takoj uspavali.

Veterinarska inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 11. avgusta prejela prijavo, da s kmetije Marjana Špura v Iljaševcih v občini Križevci pri Ljutomeru zaudarja, poroča Dnevnik. Inšpektorji so šli prvič v nadzor 13. avgusta, nato pa še v petek in ponedeljek. Inšpekcija je odkrila izrazito neurejeno kmečko dvorišče. Govedo je bilo nastanjeno v dveh ločenih hlevskih objektih - v enem je bila ena krava, v drugem pa dve. "V obeh hlevih so bile ugotovljene večje količine gnoja. Živali so stale na utrjeni gmoti gnoja, pri čemer je bila plast nakopičenega gnoja visoka približno 75 centimetrov," so pojasnili na UVHVVR.

Pogunule krave so bile prekrite s hlevskim gnojem.
Pogunule krave so bile prekrite s hlevskim gnojem.
FOTO: Shutterstock

Inšpektorji so sumili na hudo zanemarjanje oziroma mučenje živali že od petka. Kadavre goved so našli v hlevskem objektu, prekriti so bili z večjo količino gnoja, so povedali na UVHVVR. Zapisali so tudi, da trenutno še ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, kdaj in zaradi česa so živali poginile.

Po neuradnih informacijah časnika naj bi pet krav rejcu Marjanu Špuru poginilo že maja, torej pred približno tremi meseci, iz gnoja pa naj bi jih izkopali v ponedeljek. Domnevno naj bi poginile zaradi udara strele, zakaj ni takoj poklical veterinarja in veterinarsko-higienske službe, ki je pristojna za pogin živali, pa ni jasno.

Kdo je 'Srečko'?

Na Dnevniku so poskušali rejca priklicati, vendar se jim je na njegovem telefonu oglasil "Srečko", ki je trdil, da gospoda Špura trenutno ni. "Glejte, gospa, njega ni tu in verjetno ne bo nič pojasnjeval, ker nima nobene dolžnosti, da bi komu kaj pojasnjeval," je odgovor, ki so ga dobili od "Srečka". Domnevali so, da se jim je oglasil sam Marjan Špur, kot navajajo, tudi zaradi poudarjene izgovarjave črke R, vendar je oseba na drugi strani odvrnila, da to ne drži in prekinila telefonsko zvezo.

Eden največjih strokovnjakov za rejo goved

Špur je sicer eden večjih strokovnjakov za rejo goved pri nas. Zaposlen je na Kmetijsko-gozdarskem zavodu (KGZ) Murska Sobota, katerega ustanoviteljica je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Že leta izobražuje in poučuje rejce, kako morajo skrbeti za živali. V preteklosti je bil med drugim strokovni tajnik slovenske zveze rejcev govedi lisaste pasme in podpredsednik evropske zveze rejcev lisaste pasme, na vsakoletnem kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni je strokovni sodelavec pri organizaciji razstav živali (letos naj bi ga s tega umaknili, pravijo Dnevnikovi viri).

Veterinarska ambulanta Ljutomer je nazadnje kmetijo pregledala leta 2024, še navaja časnik, takrat so zaznali določene pomanjkljivosti s področja biovarnosti, so navedli na UVHVVR. Njihovi inšpektorji so bili na kmetiji nazadnje leta 2020, ko so izvedli nadzor s področja identifikacije in registracije govedi. Neskladij v zvezi z zaščito živali takrat niso ugotovili, so pa zaznali nepravilnosti na področju identifikacije in registracije živali, zaradi česar so rejcu izdali ureditveno odločbo.

Od osmih so bile žive še tri, eno so zaradi slabega zdravstvenega stanja takoj uspavali.
Od osmih so bile žive še tri, eno so zaradi slabega zdravstvenega stanja takoj uspavali.
FOTO: Shutterstock

Na veterini zgroženi

Letos so morali rejci govedo sicer obvezno cepiti proti bolezni modrikastega jezika - veterinar bi v tem primeru lahko opazil, da je nekaj narobe. Postavlja se vprašanje, ali so bile Špurove živali cepljene. "Zanesljivih podatkov o tem nimamo," so na Dnevnikovo vprašanje odgovorili na UVHVVR. Živali niso cepili niti pri koncesionarju - Veterinarski ambulanti Ljutomer. Direktor Borut Brelec je priznal, da so sicer bili ob razkritju razmer na kmetiji Špur šokirani. "Poklical me je inšpektor, naj tja pošljem nekoga, ker je treba pregledati živali. Sodelavka, ki je to storila, je bila zaprepadena. Iz njenega pripovedovanja sklepam, da gnoja živih živali niso odstranjevali iz hleva, ampak so ga nalagali na poginjene živali," je dejal za Dnevnik.

mučenje živali krave storkovnjak za govedorejo

Neurje jih je ujelo na Blejskem jezeru, reševali so jih pet

Urošev 'ulov življenja': iz Škalskega jezera potegnil 2,4 metra dolgega soma

24ur.com V Križevcih sum hudega mučenja govedi
24ur.com V Pomurju krava Murka povrgla tri bikce in teličko
24ur.com Po Sloveniji kosi bolezen modrikastega jezika
24ur.com Novo razkritje zanemarjanja živali: lastnica trdi, da je za smrt goveda kriv tujek
24ur.com Odvzeto govedo: po vrnitvi na kmetijo so morali eno kravo usmrtiti
24ur.com So pokol povzročili nevzgojeni psi ali divja žival?
24ur.com Usmrtitev bulterierke Madone razburila ljubitelje živali, kaj je pokazala strokovna ocena?
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI92

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FrancRode
18. 08. 2026 09.34
Zdaj pa čakam na članek, kako so 3-je sirci v Nemčiji posilili 10 letno deklico in nato po njej urinirali. Ampak tega si ne upate poročati.
Odgovori
0 0
ALEX0000
18. 08. 2026 09.33
Cigler Kralj kot minister je zopet zaspal.
Odgovori
0 0
zaba67
18. 08. 2026 09.30
nekaj je teorija nekaj praska lahko pa trdim da tudi med kmeti dostikrat ni več zdrave kmečke pameti...saj veste tisto to njivo imam za zelenjavo tržnico, sosednjo njivo pa zelenjavo zase...
Odgovori
0 0
kunccix
18. 08. 2026 09.30
Strokovnjak iz SDS članstva
Odgovori
0 0
Sonex
18. 08. 2026 09.34
vi levaki sebe ne znate nafujtrat ne da bi se vi kmetijstvo šli
Odgovori
0 0
qwerty99
18. 08. 2026 09.26
Če je bil ta "eden večjih strokovnjakov" za rejo goveda pri nas, kaj šele počnejo ne tako veliki strokovnjaki?
Odgovori
0 0
Amelia
18. 08. 2026 09.25
Pa to je noro kdo vse nosi naziv strokovnjaka v tej drzavi in kaj dela v praksi. Boge zivali grozljivo. Upam da izgubi sluzbo
Odgovori
0 0
Morskadeklica123
18. 08. 2026 09.23
Uboge živali!!! V zadnjem času imam več sočutja do živali, kot pa do nekaterih ljudi. Svet ni več normalen.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
18. 08. 2026 09.23
Opuščanje govedoreje povezano s staranjem 5.3.2020 Marjan Špur iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda je predstavil neke vrste razvojni elaborat za razvoj panoge. Povedal je, da krizo v panogi potrjuje pomanjkanje telet za obnovo osnovne črede in nadaljnjo rejo. Problem ni od včeraj, ampak se je regija z njim srečala pred več kot dvajsetimi leti. Kriza se je začela z opuščanjem živinoreje in kmetovanja na Goričkem. Po njegovi oceni je opuščanje govedoreje povezano s staranjem prebivalstva. Kmetijska gospodarstva z ostarelimi člani gospodinjstva niso več zmogla vzdrževati govejih čred, kar je eno najbolj zahtevnih del na kmetiji. Govedo veže nase človeka vse dni v letu. Poleg tega zahteva veliko dodatnega dela za pripravo krme za živali.
Odgovori
0 0
BARABIN123
18. 08. 2026 09.20
Ali je član naše najuspešnejše stranke SDS? Svobodnjak ziher ni
Odgovori
+1
2 1
janimir
18. 08. 2026 09.27
Tako je. ker svobodnjaki ne delajo nič, so FDV-jevski strokovnjaki za vsa področja. še najbolj za afere.
Odgovori
-2
0 2
BARABIN123
18. 08. 2026 09.31
Potem bo kmalu protestiral s svojim traktorjem pred parlamentom, kajti gorivo je čedalje dražje 😅
Odgovori
0 0
zaba67
18. 08. 2026 09.32
Svobodnjaki skrbijo za nutrije in mucke...
Odgovori
0 0
BrainDance
18. 08. 2026 09.20
Tega "strokobnjaka" bi jaz zraven krav pokopal.
Odgovori
+5
5 0
patriot11
18. 08. 2026 09.19
V mojem hlevu sem jaz gospodar in ne "strokovnjaki"! Naj mi ne hodijo blizu.
Odgovori
+1
1 0
grumf
18. 08. 2026 09.27
Hahah, ja, podobno kot ta strokovnjak v novici..
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
18. 08. 2026 09.19
Povprečni zaposleni v javni upravi, bi se lahko reklo ... Kakor so strokovnjaku za govedorejo pocrkale krave, tako strokovnjaki za vodenje države vodijo Slovenijo že od osamosvojitve naprej...
Odgovori
+3
3 0
ce.ce
18. 08. 2026 09.14
svašta kaj vse gazi to zemljo......strokovnjak??
Odgovori
+10
10 0
peglezn
18. 08. 2026 09.20
piše: eden največjih strokovnjakov za govedorejo pri nas. Ob tem, da vleče državno plačo, pa uzput še poučuje. kakšni so šele strokovnjaki, ki niso največji?
Odgovori
+2
2 0
Omizje
18. 08. 2026 09.14
nemudoma takoj odpoved delavnega razmerja .vile v roke nadzor z gajžlo
Odgovori
+9
9 0
Nidani
18. 08. 2026 09.14
In taki strokovnjaki nam vodijo državo...obsojeni kriminalci v boju proti kriminalu...
Odgovori
+7
8 1
dededetox
18. 08. 2026 09.12
Zakaj pa so sploh živali poginile? Lakota, bolezen, uboj? To, da jih je zakopal v (skril) daje slutiti, da pogin prikriva! Strokovnjaku za živinorejo je potrebno soditi!!!
Odgovori
+10
10 0
lokson
18. 08. 2026 09.20
Udar strele.
Odgovori
0 0
Nidani
18. 08. 2026 09.11
Strokovnjak, ki ima krave v zdravilni blatni kopeli...spet...
Odgovori
+8
8 0
Nidani
18. 08. 2026 09.12
...državne subvencije je dobil?
Odgovori
+5
5 0
Sir Oliver
18. 08. 2026 09.10
A minister Cigler se pa še ni nič oglasil? Seveda po svojih ne bo pljuval.
Odgovori
+10
11 1
devlon
18. 08. 2026 09.09
strokovnjak...teorija mu gre, na praksi pa šepa
Odgovori
+6
6 0
zajfa
18. 08. 2026 09.09
Slovenska elita iz kluba "niko mi ništa ne može" v vsem svojem sijaju. Sem "strokovnjak", torej lahko.
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Taylor Swift na poroki blestela z zlatim poročnim prstanom, a prišla brez Travisa Kelcea
Taylor Swift na poroki blestela z zlatim poročnim prstanom, a prišla brez Travisa Kelcea
Dnevni horoskop: Ribe iščejo potrditev, strelci si želijo več sreče v ljubezni
Dnevni horoskop: Ribe iščejo potrditev, strelci si želijo več sreče v ljubezni
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
vizita
Portal
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Koliko beljakovin dnevno res potrebujemo?
Koliko beljakovin dnevno res potrebujemo?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Luka Jezeršek razkril, zakaj po vseh teh letih ostaja v MasterChefu
Luka Jezeršek razkril, zakaj po vseh teh letih ostaja v MasterChefu
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Popoln jedilnik za en poletni dan: 3 ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897