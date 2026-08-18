Pri strokovnjaku za govedorejo pet poginulih krav izkopali iz gnoja, eno uspavali

Veterinarska inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 11. avgusta prejela prijavo, da s kmetije Marjana Špura v Iljaševcih v občini Križevci pri Ljutomeru zaudarja, poroča Dnevnik. Inšpektorji so šli prvič v nadzor 13. avgusta, nato pa še v petek in ponedeljek. Inšpekcija je odkrila izrazito neurejeno kmečko dvorišče. Govedo je bilo nastanjeno v dveh ločenih hlevskih objektih - v enem je bila ena krava, v drugem pa dve. "V obeh hlevih so bile ugotovljene večje količine gnoja. Živali so stale na utrjeni gmoti gnoja, pri čemer je bila plast nakopičenega gnoja visoka približno 75 centimetrov," so pojasnili na UVHVVR.

Pogunule krave so bile prekrite s hlevskim gnojem. FOTO: Shutterstock

Inšpektorji so sumili na hudo zanemarjanje oziroma mučenje živali že od petka. Kadavre goved so našli v hlevskem objektu, prekriti so bili z večjo količino gnoja, so povedali na UVHVVR. Zapisali so tudi, da trenutno še ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, kdaj in zaradi česa so živali poginile. Po neuradnih informacijah časnika naj bi pet krav rejcu Marjanu Špuru poginilo že maja, torej pred približno tremi meseci, iz gnoja pa naj bi jih izkopali v ponedeljek. Domnevno naj bi poginile zaradi udara strele, zakaj ni takoj poklical veterinarja in veterinarsko-higienske službe, ki je pristojna za pogin živali, pa ni jasno.

Kdo je 'Srečko'?

Na Dnevniku so poskušali rejca priklicati, vendar se jim je na njegovem telefonu oglasil "Srečko", ki je trdil, da gospoda Špura trenutno ni. "Glejte, gospa, njega ni tu in verjetno ne bo nič pojasnjeval, ker nima nobene dolžnosti, da bi komu kaj pojasnjeval," je odgovor, ki so ga dobili od "Srečka". Domnevali so, da se jim je oglasil sam Marjan Špur, kot navajajo, tudi zaradi poudarjene izgovarjave črke R, vendar je oseba na drugi strani odvrnila, da to ne drži in prekinila telefonsko zvezo.

Eden največjih strokovnjakov za rejo goved

Špur je sicer eden večjih strokovnjakov za rejo goved pri nas. Zaposlen je na Kmetijsko-gozdarskem zavodu (KGZ) Murska Sobota, katerega ustanoviteljica je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Že leta izobražuje in poučuje rejce, kako morajo skrbeti za živali. V preteklosti je bil med drugim strokovni tajnik slovenske zveze rejcev govedi lisaste pasme in podpredsednik evropske zveze rejcev lisaste pasme, na vsakoletnem kmetijskem sejmu Agra v Gornji Radgoni je strokovni sodelavec pri organizaciji razstav živali (letos naj bi ga s tega umaknili, pravijo Dnevnikovi viri). Veterinarska ambulanta Ljutomer je nazadnje kmetijo pregledala leta 2024, še navaja časnik, takrat so zaznali določene pomanjkljivosti s področja biovarnosti, so navedli na UVHVVR. Njihovi inšpektorji so bili na kmetiji nazadnje leta 2020, ko so izvedli nadzor s področja identifikacije in registracije govedi. Neskladij v zvezi z zaščito živali takrat niso ugotovili, so pa zaznali nepravilnosti na področju identifikacije in registracije živali, zaradi česar so rejcu izdali ureditveno odločbo.

Od osmih so bile žive še tri, eno so zaradi slabega zdravstvenega stanja takoj uspavali. FOTO: Shutterstock

Na veterini zgroženi