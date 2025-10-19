Pri subvencijah za električna vozila več sredstev za fizične osebe

Prek javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila je tako za fizične osebe po novem na voljo 6,2 milijona evrov, za osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost – pravne osebe, samostojni podjetniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno s fizičnimi osebami, ki so registrirane kot zavezanci za obračunavanje davka na dodano vrednost – pa tri milijone evrov. Prej sta bila zneska 5,2 milijona in štiri milijone evrov.

Na voljo so subvencije za nakup osebnih vozil za do osem potnikov, lahkih tovornih vozil ter štiri-, tri- in dvokolesnikov na motorni pogon.

Subvencije za nakup novih potniških in tovornih vozil glede na nakupno ceno – za dražja je subvencija nižja – znašajo od 7200 do 4500 evrov. Za nakup rabljenih tovrstnih vozil, starih do tri leta, pa subvencija znaša 3000 ali 2000 evrov.

Subvencije za nakup novih električnih štirikolesnikov in lahkih štirikolesnikov, motornih trikoles, trikolesnih vozil s stransko prikolico, dvokolesnih motornih koles ter tri- in dvokolesnih mopedov znašajo 1500, 1000, 750, 500 in 300 evrov.