Pri Sveti Ani odkrilo okoli 30 hiš, na Ptuju zalilo urgenco

Občino Sveta Ana je zajelo močno neurje, ki je za seboj pustilo ogromno škode – od odkritih streh objektov do številnih podrtih dreves, so sporočili na Facebooku. Ker je prizadetih lokacij veliko, se vsi na terenu trudijo po najboljših močeh, da posledice odpravijo čim hitreje, so še dopisali.

Škoda v približno tretjini občine, del še brez elektrike

Kot je pojasnil župan Martin Breznik, je pri včerajšnjem neurju prišlo do nevihtnega piša, ki je povzročil škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih v približno eni tretjini občine. "Odkritih smo imeli približno 30 stanovanjskih objektov, ostalo so bili gospodarski objekti," je dejal. Na treh objektih je škoda večja, poškodovana so tudi ostrešja, ki jih bo treba temeljito sanirati, je povedal, drugod so le menjali kritino.

Že včeraj zvečer je bila občina brez elektrike, del je še vedno brez nje. Župan upa, da bodo električne napake na napeljavah rešene še danes do konca večera. Včeraj so uspeli pokriti vse stanovanjske objekte, je še dejal, imeli pa so težave tudi z napajanjem vodnih črpališč, kar so odpravili. Trenutno so ekipe še vedno na terenu in popravljajo škodo – aktivni so gasilci, na terenu so tudi komunalne službe, Elektro in Telekom, je še povedal župan. Po družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek ptujske urgence, kjer je voda zalila prostore.

Hudo neurje je povzročilo škodo tudi na nekaterih spomenikih na starem pokopališču v Jurovskem Dolu, so zapisali na občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.

Ekstremna količina padavin v zelo kratkem času

Ob prehodu močnejših neviht je samodejna ARSO postaja Jožeta Pučnika zabeležila najmočnejši sunek vetra s hitrostjo 85 km/h, so na Neurje.si zapisali na njihovi Facebook strani. "Med podatki posebej izstopa tudi izmerjena količina padavin na postaji Iskrba, kjer je ob prehodu nevihtne linije čez jug države padlo kar 110,1 mm dežja," so dodali. V manj kot pol ure je tam padlo več kot 85 litrov dežja na kvadratni meter, kar predstavlja izjemno oziroma ekstremno količino padavin v tako kratkem času, so še zapisali na Neurje.si. Po podatkih Lightning Maps smo v Sloveniji in njeni neposredni okolici ob tem zabeležili tudi več kot 15.000 udarov strel.

Po neurjih jasno vreme, popoldne na zahodu morda kakšna ploha ali nevihta