Pri tem podjetju lahko mamice podaljšajo porodniško še za eno leto

V večini občin se vloge za vključitev otroka v vrtec oddaja marca. Številni starši otrok, rojenih med aprilom in avgustom, imajo zato težave z iskanjem varstva, saj vloge marca še ne morejo oddati in so primorani čakati na naslednji marčevski razpis, otroke pa lahko nato v vrtec vključijo komaj s septembrom. Hoferjeva sodelavka Maja je ena izmed njih. Sina je povila aprila 2022 in je lahko do septembra 2023 brezskrbno ostala doma, saj se je odločila za koriščenje daljše neplačane odsotnosti z dela po porodniškem dopustu.

To, da je šel sin kasneje v vrtec, se ji zdaj zdi neprecenljivo. Sin je v tem času postal bolj samostojen, ona pa ni zamudila pomembnih trenutkov. "V tem dodatnem skupnem času je suvereno shodil, se naučil jesti dokaj samostojno in predvsem vsak mesec vedno več stvari razumel," je zaupala in dodala: "Podaljšana odsotnost mi je še posebej prišla prav, saj sem jo koristila ravno čez poletje. Ker imam doma še tri starejše otroke, ki so že v šoli, smo lahko bolj sproščeno preživeli poletne počitnice. Večino časa smo bili kar doma, kjer se najbolje počutimo. Odšli pa smo tudi kampirat na morje za dva tedna. Na daljši obisk je prišla še nečakinja iz tujine in smo tako lahko preživeli res veliko časa skupaj."