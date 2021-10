Pri tem trgovcu najdete kakovostno slovensko sadje in zelenjavo!

V Sparu se zavedajo prednosti lokalne samooskrbe, zato veliko truda in energije vlagajo v dobre odnose s slovenskimi pridelovalci hrane: seveda tudi s tistimi, ki pridelujejo sadje in zelenjavo. V njihovih tridesetih letih delovanja v Sloveniji jim je tako uspelo priti do zavidljivega deleža slovenskih izdelkov na svojih policah. Kar 70 %* vseh izdelkov v Sparu je namreč slovenskih, na oddelku sadja in zelenjave pa je ta odstotek pogosto še višji.

V Sparu kraljujejo slovenska jabolka!

Že poznate zgodbo iz letošnje pomladi, ko se je Spar odločil za sodelovanje s sadjarji iz Brkinov? Ti zaradi lanskih jesenskih ukrepov za zaustavitev širjenja virusa covid-19 sadja niso mogli prodajati rednim strankam, prav tako pa je bila prekinjena dobava vrtcem in šolam. Njihove hladilnice so tako ostale polne okusnih jabolk. Ravno zato so se v Sparu letošnjo pomlad odločili, da brkinskim sadjarjem pomagajo z odkupom večjih količin jabolk. Tako so obenem pomagali sadjarjem, po drugi strani pa so svojim kupcem ponudili vrhunsko lokalno sadje.

Slovenci obožujemo domač krompir

Zgodba o krompirju je zelo podobna zgodbi z jabolki, saj so se tudi pridelovalci krompirja zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa znašli v nezavidljivemu položaju. V Sparu so se zato odločili, da ukrepajo. Spar je z odkupom velike količine krompirja na svoje police postavil slovenski krompir, danes pa je kar 70 % vsega krompirja v trgovinah Spar slovenskega.