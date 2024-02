Pri tem trgovcu najnižje cene veljajo za vse: brez kartic zvestobe in kuponov

"Nakupovanje brez kartic zvestobe, zbiranja pik ali uporabe digitalnih kuponov pomeni hkrati tudi manj dodatnih stroškov za računalniško podporo, programsko opremo, kadre in komunikacijo," pravijo pri Hoferju, kjer s tem preprostim pristopom izstopajo iz množice trgovcev, ki za uveljavljanje popustov in nakupovanje po akcijskih cenah od kupcev zahtevajo uporabo aplikacij, kartic zvestobe, zbiranje točk ali drugih ugodnosti z nakupi.

Tudi združenje Srebrna nit je nedavno v javnem pismu opozorilo, da je sistem zbiranja točk, izrezovanja kuponov in uporabe digitalne tehnologije pri določenih trgovcih diskriminatoren do vseh, ki si aplikacij iz različnih razlogov ne morejo privoščiti, jih naložiti ali uporabljati. Pri Hoferju se tega zavedajo, zato so cene pri njih enake za vse. To pa ni privlačno le za tiste, ki niso vešči tehnologije, temveč tudi za tiste, ki se s sledenjem številnih kartic zvestobe preprosto ne želijo ukvarjati.

Pri Hoferju z dodatnimi ukrepi do nižjih cen