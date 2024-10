Pri trinajstih začel 'dilati travo'

Človeka kar malce presune, ko se sreča z mladostniki v Prevzgojnem domu Radeče. Ker so to fantje in včasih tudi dekleta v cvetu svoje mladosti, ki bi morali uživati življenje, se učiti, spoznavati svet, se zaljubljati, a so namesto tega v zavodu, ki je zadnja postaja pred pravim zaporom.

Če se ne bodo spametovali, če ne bodo začeli upoštevati in živeti po družbeno sprejemljivih pravilih, bodo naslednjič za pravimi rešetkami čisto pravega zapora. Se tega zavedajo, sem pobarala skupinico mladih fantov, ki so ob dnevu odprtih vrat zavoda bili pripravljeni stopiti bliže. Njihovi odgovori me niso prepričali. Nekaterim se zdi bivanje v Radečah pač smiselna naslednja postaja po vzgojnem zavodu, kjer so že bili, in odkrito mi je eden od njih povedal: "Jaz ne bom prenehal z izvrševanjem kaznivih dejanj, ker mi je to pač všeč početi, tudi zapora se ne bojim".

ZPKZ Dob pri Mirni

Morda ga čez nekaj let srečam res v pravem zaporu, kamor me kriminalne zgodbe pogosto vodijo, a upam, da si bo premislil, da se bo spametoval. Vsak ima v edinem prevzgojnem zavodu v državi, kjer pristanejo tisti, ki so kot mladoletniki izvrševali kazniva dejanja in jim v vzgojnih zavodih niso "prišli do živega", možnost začeti znova, začeti na boljših osnovah. "Zelo pogosti so bili ti, ki pristanejo pri nas, obravnavani že prej zaradi raznoraznih stvari, sem pridejo šele pozneje, ko se ugotovi, da so vse druge možnosti bile izčrpane," je povedala direktorica Prevzgojnega doma Radeče Viktorija Erpič.

Ob dnevu "odprtih vrat" v Prevzgojnem domu Radeče

Nekateri mladi začnejo izostajati od pouka, zaidejo v slabo družbo, začnejo izvrševati kazniva dejanja. To so družbe, v katerih se pogosto najdejo tudi mamila in nekateri od njih jih tudi preprodajajo. Govorila sem tudi z osemnajstletnikom, ki je "dilal travo", kot mi je iskreno povedal. Kar me je šokiralo, pa je podatek, da je to začel delati že pri rosnih trinajstih letih, kot boste lahko videli danes v novi Kriminalni zgodbi v oddaji Svet na Kanalu A. A spremembe na bolje so možne in se tudi dogajajo. Mladenič, ki bo v kratkem dopolnil sedemnajst let, je dokaz za to. Z njim sem prvič govorila sredi maja in bila tedaj zelo slabe volje. Bil je v zelo slabi koži, dva meseca pred tem so ga iz vzgojnega zavoda premestili v Radeče. Tam je zaprosil za samsko sobo, saj je raje sam. "Pri desetih letih sem prišel v stik z marihuano, pri trinajstih sem bil že na heroinu," mi je tedaj zaupal. Hitro je zapadel v odvisnost in gledal, kako mladi ob njem izgubljajo tudi življenja zaradi drog. Tako je izgubil tudi najboljšo prijateljico, ki je bila ob smrti stara komaj sedemnajst let.

V Radečah pomagajo mladolstnikom najti pravo pot

Tokrat me je na moje veselje pričakal v lepših barvah. Urejen, v pisani jopici s srebrno verižico, na njej pa prikupen obesek kolesa, ki mu ga je podaril njegov brat, ko je prišel na obisk. Četudi sam ne kolesari, je kolo, posebno v teh dneh, ko smo Slovenci dobili svetovnega prvaka v kolesarstvu, Tadeja Pogačarja, več kot navdihujoč simbol. "Počutim se boljše, zadovoljen sem, ker sem zdaj že precej časa "čist", mi je najprej zaupal. Biti čist se nanaša na njegovo abstinenco od mamil. Zaveda se, da sploh ko tako mlad zapadeš v svet trdih drog, je ohranjanje abstinence in ozdravitev od odvisnosti zelo zahtevna naloga. A spoznal je, da je to edina pot. Želi si drugačnega življenja, kot je bilo tisto, ki ga je pripeljalo v Radeče. Tu mu zaposleni stojijo ob strani in ga spodbujajo, da bo svoje cilje tudi uresničil.

Šestnajstletnik si želi drugačno, urejeno življenje brez drog