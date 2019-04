Pri Tromostovju nasedla rečna ladjica

Kot je za 24ur.com razložil Tomo Zupančič, lastnik podjetja Rečni transport d.o.o., v katerega lasti je okvarjeno plovilo, so odpovedali deli krmilnega mehanizma. "Ladjica je tako ostala brez vodenja in se 'zataknila' pod most. Na pomoč je priskočila druga ladja, ki jo je potegnila ob rob reke, do vstopno-izstopnega mesta v bližini," pravi Zupančič.

Na ladji je bilo med 30 in 40 potnikov, ki so se po dobrih 20 minutah lahko varno izkrcali. "Ladja je zdaj v remontu, treba bo zamenjati dve tesnili in hidravlično olje, ki je izteklo v posodo znotraj sistema," še razlaga lastnik. in dodaja, da je škoda minimalna - nekaj čez 30 evrov.