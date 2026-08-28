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Slovenija

Pri urejanju struge Save našli 250-kilogramsko letalsko bombo v slabem stanju

Radovljica, 28. 08. 2026 10.55 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Letalska bomba

Pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica so v četrtek pri urejanju struge Save delavci vodnogospodarskega podjetja naleteli na 250-kilogramsko letalsko bombo. Kot so zapisali v biltenu centra za obveščanje, je bomba v slabem stanju in nevarna.

Kraj najdbe sta v četrtek zavarovala pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severnoprimorske ter Gorenjske in Ljubljanske regije. Pregledala sta stanje najdenega sredstva, ga identificirala ter sprejela odločitev o postopku odstranitve.

Na sestanku, ki so se ga udeležili še župan občine Radovljica, poveljnika radovljiške in regijske civilne zaščite, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Mošnje in predstavnik Policijske postaje Kranj, so nato sklenili, da bodo bombo predvidoma odstranili prihodnji konec tedna v nedeljo.

Po informacijah STA bi lahko ob odstranjevanju bombe za nekaj časa tudi evakuirali okoliške prebivalce. Do takrat pa bodo zagotovili njeno varovanje.

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