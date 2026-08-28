Pri urejanju struge Save našli 250-kilogramsko letalsko bombo v slabem stanju

Kraj najdbe sta v četrtek zavarovala pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severnoprimorske ter Gorenjske in Ljubljanske regije. Pregledala sta stanje najdenega sredstva, ga identificirala ter sprejela odločitev o postopku odstranitve.

Na sestanku, ki so se ga udeležili še župan občine Radovljica, poveljnika radovljiške in regijske civilne zaščite, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Mošnje in predstavnik Policijske postaje Kranj, so nato sklenili, da bodo bombo predvidoma odstranili prihodnji konec tedna v nedeljo.

Po informacijah STA bi lahko ob odstranjevanju bombe za nekaj časa tudi evakuirali okoliške prebivalce. Do takrat pa bodo zagotovili njeno varovanje.