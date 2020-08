Pri uvajanju otroka v vrtec je najpomembneje, da starši niso preveč zaskrbljeni

Obdobje uvajanja otroka v vrtec je lahko stresno za vso družino, sploh če je to prvorojenec. Mnogi starši se zato sprašujejo, kako to storiti, da bo zanj in za starše prehod čim lažji. Najboljše je postopno, vendar ne predolgo uvajanje. Pomembno pa je tudi, da starši zaradi prehoda v vrtec niso preveč zaskrbljeni, ker otroci to čutijo tudi, če skušajo skrb prikriti. Strokovnjaki pravijo, da naj starši zaupajo, da bo otrok v vrtcu dobil možnost za sklepanje novih prijateljstev, preizkušanje svojih zmogljivosti in razvijanje interesov.