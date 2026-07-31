Pri uvozu avtovlaka na postajo poškodovani trije avtomobili

"Izredni dogodek se je zgodil pri uvozu avtovlaka na postajo," so nam pojasnili na Slovenskih železnicah. V času izrednega dogodka je bilo na avtovlaku 13 vozil, tri so poškodovana. Nihče od potnikov in zaposlenih ni poškodovan.
Po navedbah SŽ škode na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi ni. Vzrok še ni znan, podrobnosti bodo preiskali inšpektorji.
Železniška proga Podbrdo–Nova Gorica je zaprta, za potnike je organiziran nadomestni prevoz. Železniški promet naj bi sicer ponovno stekel še danes.
O dogodku so obvestili tudi gasilce in policijo, njihove odgovore še čakamo.
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