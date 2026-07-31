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Slovenija

Pri uvozu avtovlaka na postajo poškodovani trije avtomobili

Most na Soči , 31. 07. 2026 19.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Poškodovani avtomobili na avtovlaku

Okoli 17.30 so se na železniški postaji Most na Soči pri premiku avtovlaka poškodovali trije avtomobili, ki so bili v času izrednega dogodka na vagonu. "Do iztirjenja vagonov ni prišlo," so nam pojasnili na Slovenskih železnicah (SŽ). Vzrok nesreče še preiskujejo, na terenu so inšpektorji.

"Izredni dogodek se je zgodil pri uvozu avtovlaka na postajo," so nam pojasnili na Slovenskih železnicah. V času izrednega dogodka je bilo na avtovlaku 13 vozil, tri so poškodovana. Nihče od potnikov in zaposlenih ni poškodovan.

Po navedbah SŽ škode na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi ni. Vzrok še ni znan, podrobnosti bodo preiskali inšpektorji.

Železniška proga Podbrdo–Nova Gorica je zaprta, za potnike je organiziran nadomestni prevoz. Železniški promet naj bi sicer ponovno stekel še danes.

O dogodku so obvestili tudi gasilce in policijo, njihove odgovore še čakamo.

slovenske železnice avtovlak

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