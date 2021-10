Najbolj srhljiva in prismuknjena družina, ki je prirasla k srcu številnim otrokom in malce starejšim, se vrača na filmska platna. Soočili se bodo z nenavadnimi, a humornimi pripetljaji. Letos se za noč čarovnic vračajo z novimi prigodami - grejo na počitnice, že napol pridružena člana družine pa sta Iva Kranjc Bagola in Uroš Smolej.