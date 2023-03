Pri več tujih tovornjakih odkrili predelane tahografe, pri enem pa dotrajane zavore

Policisti Specializirane enote za nadzor prometa na slovenskem avtocestnem omrežju so med drugim ustavili tri skupine vozil tujih prevoznih podjetij. Med nadzorom zapisovalnih naprav oziroma tahografov so s pomočjo tehnične opreme zaznali nepravilnosti, ki so nakazovale, da tahograf ne deluje pravilno in da beleži napačne podatke.

Da bi potrdili sum, so policisti odredili izredni pregled tahografa v pooblaščeni delavnici. Ta je potrdil, da so bili zapisovalna naprava in z njo povezani elementi predelani tako, da so beležili napačne hitrosti oziroma spremenjene druge vrednosti. "Konkretno je bil predelan senzor gibanja in vgrajen mikro čip, ki je omogočal uporabo daljinca za manipulacijo. S pregledom je bila najdena in odvzeta vsa oprema, ki je omogočala nepravilno delovanje," so zapisali na Policiji. Za nepravilno delovanje tahografa policisti izrečejo visoke globe, ki za voznika znaša do 5000 evrov, za pravno osebo pa do 24.000 evrov.

Tovorno in priklopno vozilo z dotrajanimi zavorami

Poleg tega so pri skupini vozil, ki je bila posebej prilagojena za prevoz vozil, posumili, da naprave za ustavljanje ne delujejo pravilno. Na armaturni plošči je svetila kontrolna lučka, ki je opozarjala na napako v sistemu ABS.

"Med kontrolo je bil zaznan močan vonj po pregretih zavornih kolutih in visoka temperatura na zavornem sistemu. Prav tako je bilo s pomočjo diagnostične naprave ugotovljeno, da sistem za uravnavanje izpustov (SCR) ne deluje," so zapisali. Vozilu so odredili izredni tehnični pregled, ki je potrdil, da so bili zavorni koluti dotrajani. Poleg tega pa priklopno vozilo z naloženimi vozili ni imelo brezhibnega zavornega sistema oziroma zavore sploh niso delovale.