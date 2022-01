V Društvu Viljem Julijan spodbudili k testiranju novorojenčkov na neozdravljivo MLD

Sestrica Sofija in bratec Adam iz okolice Ptuja ter deklica Maša iz Sežane so malčki, ki imajo hudo redko bolezen metakromatsko levkodistrofijo (MLD). Pred dobrima dvema letoma, ko je naša televizijska ekipa prvič obiskala družino Špilak – starša Sofije in Adama – je bil mali Adam skupaj z mamo na poskusnem genetskem zdravljenju v Milanu, sestrica Sofija pa je takrat še lahko govorila. A žal je njuna bolezen izjemno hitro napredovala in leto kasneje ob ponovnem obisku je Sofiji vzela že praktično vse – od govora do gibanja. "Bolezen napreduje zelo hitro, tukaj lovimo dneve, tedne," je takrat dejala njena mamica.

Kot je pojasnil predsednik Društva Viljem Julijan Nejc Jelen , je gensko zdravljenje z zdravilom Libmeldy učinkovito samo, preden se pojavijo prvi simptomi bolezni. Ker zdravniki bolezen ugotovijo, ko nastopijo prvi simptomi, je zdravljenje že prepozno. Povedano drugače, čeprav za MLD zdaj obstaja prvo zdravilo, bolnemu otroku ni mogoče pomagati. "To se je pri nas v realnosti že zgodilo in sicer pri deklici Maši, ki so ji lansko leto pri dveh letih starosti diagnosticirali to bolezen, vendar novega genskega zdravila, kljub temu da zdaj obstaja, žal ni mogla dobiti," je utemeljil Jelen.

Evropsko podjetje Orchard Therapeutics je v sodelovanju z italijanskim San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy iz Milana razvilo gensko zdravljenje, za katerega so klinične študije dokazale, da je zelo učinkovito in je sposobno zaustaviti napredovanje metakromatske levkodistrofije. Zdravilo Libmeldy je v EU tudi uradno odobreno za uporabo.

Podobna zgodba je doletela deklico Sofijo. Zdravila ni mogla dobiti, saj so ji bolezen prav tako ugotovili pri dveh letih. Njen mlajši brat Adam pa ga je lahko dobil, saj so mu diagnozo postavili, še preden je dobil prve simptome. "Adam je danes bister, živahen fantek, ki lahko govori in hodi, njegovi sestri Sofiji pa je bolezen že odvzela vse umske in telesne sposobnosti, že eno leto in pol doživlja popolno negibnost, bolečine, epileptične napade, ne more govoriti in je povsem odvisna od oskrbe staršev," je pojasnil Jelen.

Edini način, da otroci s to boleznijo prejmejo novo gensko zdravljenje je, da jim zdravniki postavijo diagnozo že ob rojstvu. To pa je mogoče le, če bolezen v Sloveniji vključimo med tiste, ki so v naboru programa nacionalnega presejanja novorojenčkov, je utemeljil Jelen: "Zato se v Društvu Viljem Julijan zavzemamo za to, da se metakromatska levkodistrofija v najkrajšem možnem času vključi v nacionalni program presejanja, ki je trenutno ravno v procesu širitve. Pri tem tudi drugje po svetu potekajo kampanje za vključitev te bolezni v presejanje, ena takšnih je Leukodystrophy Newborn Screening Action Network iz ZDA."