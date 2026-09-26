Pri vseh štirih vprašanjih več tistih, ki bi glasovali 'ZA'

Najizrazitejša podpora je v raziskavi izmerjena pri vprašanju, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z opravljanjem družbeno koristnega dela. Za je odgovorilo 70 odstotkov vprašanih. Proti bi jih glasovalo 18,6 odstotka. Neopredeljenih je osem odstotkov.

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Tudi pri referendumu o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah je večina vprašanih odgovorila za, in sicer 53,6 odstotka. Proti bi jih glasovalo 35,5 odstotka. 6,6 odstotka vprašanih še ne ve, kako bi glasovalo, dobri štirje odstotki pa niso želeli odgovoriti.

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Podobna slika je pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Za ukinitev bi zagotovo glasovalo 52 odstotka vprašanih. Proti bi jih glasovalo 37,1 odstotka, 7,7 odstotka pa jih je neopredeljenih, še trije odstotki ne želijo odgovoriti.

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Najbolj izenačen rezultat raziskava kaže pri zakonodajnem referendumu o spremembah Zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele bi glasovalo 36,9 odstotka vprašanih. Proti bi glasovalo 28,8 odstotkov vprašanih. Velik pa je delež neopredeljenih: kar 27,5 odstotka vprašanih ne ve, kako bi glasovalo.