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Slovenija

Pri vseh štirih vprašanjih več tistih, ki bi glasovali 'ZA'

Ljubljana, 26. 09. 2026 20.23 pred 1 uro 1 min branja 84

Avtor:
24UR
Referendum

V Sloveniji bomo 11. oktobra odločali na štirih referendumih, posebna anketa inštituta Mediana za našo medijsko hišo pa kaže, da je trenutno pri vseh štirih vprašanjih več tistih, ki napovedujejo glas 'ZA', kot tistih, ki bi glasovali 'PROTI'. Razlike med posameznimi referendumi pa so precejšnje, prav tako se razlikuje delež neopredeljenih.

Najizrazitejša podpora je v raziskavi izmerjena pri vprašanju, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z opravljanjem družbeno koristnega dela. Za je odgovorilo 70 odstotkov vprašanih. Proti bi jih glasovalo 18,6 odstotka. Neopredeljenih je osem odstotkov.

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Tudi pri referendumu o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah je večina vprašanih odgovorila za, in sicer 53,6 odstotka. Proti bi jih glasovalo 35,5 odstotka. 6,6 odstotka vprašanih še ne ve, kako bi glasovalo, dobri štirje odstotki pa niso želeli odgovoriti.

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Podobna slika je pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Za ukinitev bi zagotovo glasovalo 52 odstotka vprašanih. Proti bi jih glasovalo 37,1 odstotka, 7,7 odstotka pa jih je neopredeljenih, še trije odstotki ne želijo odgovoriti.

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Najbolj izenačen rezultat raziskava kaže pri zakonodajnem referendumu o spremembah Zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele bi glasovalo 36,9 odstotka vprašanih. Proti bi glasovalo 28,8 odstotkov vprašanih. Velik pa je delež neopredeljenih: kar 27,5 odstotka vprašanih ne ve, kako bi glasovalo.

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KOMENTARJI84

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Hugh_Mungus
26. 09. 2026 21.23
Eh moderna desnica pike nabira pretežno z demagogijo in mlatenjem šibkejših, hkrati pa pozornost odvračaod lastnih lumparij, raja pa temu naseda.
Odgovori
0 0
Ronja razbojniška h?i
26. 09. 2026 21.21
Narod ne razume, kako jamo si bo skopal. Živimo v raju, ki ga jemljemo za samoumevnega. Tega bo pod kraljevino klerofašizma konec. Žal bodo s sabo potegnili tudi nas, ki smo 4x proti, ker smo za ohranitev socialne države. Hudo mi je za naše otroke, res. Slovenija, žal so te ugrabili napačni ljudje.
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-2
0 2
1976
26. 09. 2026 21.21
Družbeno koristna dela so namenjena storilcem kaznivih dejanj in prekrškov. So brezposelne osebe sedaj kriminalci? Za vsakega brezposelnega zagotoviti delo z vsaj minimalno plačo, regresom in vsem kar zraven spada. Tudi za invalide in vse, ki težko dobijo službo.
Odgovori
0 0
TvojaMamica
26. 09. 2026 21.17
4x proti! Samo da kontriram😅
Odgovori
-2
3 5
Nekjenasredi
26. 09. 2026 21.14
Kako ste naivni! To je manever "levih", ustvarjanje panike da prebudijo svoje volilce naj pridejo na volitve! 🗳️
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+3
4 1
pepe2
26. 09. 2026 21.14
za rtv nosi direktno odgovornost tudi ustavno sodišče, ki je dovolilo razgradnjo medija.
Odgovori
+3
3 0
pepe2
26. 09. 2026 21.13
rtv so si pa sami krivi, cela država vidi na kakšen nivo so padli zadnja 4 leta
Odgovori
+3
6 3
Xxdproxx
26. 09. 2026 21.11
za za za za
Odgovori
+3
9 6
rahlo_nepristranski
26. 09. 2026 21.11
4x ZA
Odgovori
+6
11 5
Bolfenk2
26. 09. 2026 21.11
Levičarji nocoj ne bodo spali. Kaj delajo Nika, Jenull in Muki? Zakaj ne fajtajo? Nobenega biciklista na LJ ulicah. Kučan prestar, da bi jih organiziral, Golob nesposoben, Mesec pa nafiksan.
Odgovori
+3
8 5
biggbrader
26. 09. 2026 21.06
Le kdo razen slobodnjakov, bi si želel večjih davkov in nižjih plać ? Mogoće Robi in Štrukl, ko stisneta desetega po 15. čukov.
Odgovori
+6
12 6
Hugh_Mungus
26. 09. 2026 21.16
Ti izgleda raje kot nek enoten davek plačuješ še bistveno več zasebnikom, ampak to so prekompleksne tematike za indoktrinirane
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-1
2 3
Omizje
26. 09. 2026 21.04
usi ki ,kar naprej pluvate po levi strani poskusite hoditi zamo z desno nogi
Odgovori
-3
6 9
Bolfenk2
26. 09. 2026 21.01
Ti zakoni bodo dosegli popolni uspeh, ko bo Marcel izgubil službo na RTV in ga bomo zjutraj srečali z grabljami v rokah, ko bo šel na javna dela čistit listje v Tivoli.
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+13
19 6
motorist_mb
26. 09. 2026 21.04
čuj grivo lahko proda bo za odpravnino glih 😆
Odgovori
+4
8 4
Xxdproxx
26. 09. 2026 21.12
ne bo, ker ima hrbtenico kot banana. kako bo tak clovek drzal grablje v rokah.
Odgovori
+1
2 1
Hugh_Mungus
26. 09. 2026 21.18
Čakam dan, ko bodo za delo poprijeli Janez, Žan, Branko, Aleš in vsi ostali, ki še nikoli niso poprijeli za delo. Njih ne vidite?
Odgovori
+0
1 1
motorist_mb
26. 09. 2026 20.58
Adijo rtv 🤣
Odgovori
+11
17 6
luckyss.1
26. 09. 2026 20.58
4x ZA zdravo kmečko pamet.
Odgovori
+11
21 10
laufar1988
26. 09. 2026 20.55
4x ZA in smo zmagal! Lewaki pa v jok in na drevo hehe 😜
Odgovori
+8
20 12
LukaS8
26. 09. 2026 20.54
Še tisti promil promila kredibilnosti, ki jo je Janša imel, je izgubil, ko je nastavil južnega kriminalca za predsednika Slovenskega parlamenta. In dokler bom živ, bom glasoval proti Janši, proti Janšizmu. O rezultatih preteklih Janševističnih vlad pa ni besed za izgubljati. Vedno smo izšli slabše, tokrat ne bo nič drugače. Itak dvomim, da se bo tale pritlehno sestavljena vlada obdržala 4 leta. Stevanović z vsemi okostnjaki, ki letijo iz omar bo pri tem igral pomembno vlogo. Najšokantnejša okostja namreč šele prihajajo...
Odgovori
-1
19 20
Bolfenk2
26. 09. 2026 20.57
Verjamem ti Luka, ampak si k sreči v manjšini.
Odgovori
+4
12 8
Bolfenk2
26. 09. 2026 20.54
Bolje bi bilo če Štukelj ne bi uspel zbrati 40.000 podpisov. Manj bi se blamirali na referendumih. Ubogi levičarji, vsa propaganda v medijih več nič ne pomaga.
Odgovori
+0
15 15
Samo navijač
26. 09. 2026 20.53
Se referendum da se kosovarji poslovijo iz Slovenije!
Odgovori
+7
15 8
Misanthrope
26. 09. 2026 20.54
100% ZA.
Odgovori
+8
15 7
Misanthrope
26. 09. 2026 20.52
Glasoval bom mešano. Obvezno sem za, da se odzvame glasovalna pravica tujcem. Obvezno sem za preiskovanje korupcije. Se pa ne strinjam glede socialne. Sem redno zaposlen, ampak vsakemu se hitro lahko zgodi, da ga doleti kaj podobnega, še zlasti s porastom AI-ja. Bi pa seveda dal socialno samo in le Slovencem, ampak tega si noben ne upa rečt na glas. Za RTV pa še ne vem, načeloma mi grejo na živce, ker so tam sami levaki, ki promovirajo migrante.
Odgovori
-1
10 11
Bolfenk2
26. 09. 2026 20.57
Vsakemu se lahko zgodi, da ostene brez službe. Ampak pridni in delovni si bomo hitro poiskali drugo. Zakon je namenjen družbenim parazitom, ki se celo življenje švercajo na socialni. Da malo dobijo delovne navade.
Odgovori
+5
12 7
Misanthrope
26. 09. 2026 20.59
Ja, če ne bi bil trg dela tako prfu****, bi še rekel, da je simple, pa žal ni.
Odgovori
-3
2 5
Xxdproxx
26. 09. 2026 21.14
ce zgubis sluzbo, ti pripada nadomestilobza brezposelnost. ne mesaj to s socialno. to vlecejo ljudje po dolenjskih zaselkih…. pa tut žabarji- 500 eur socialke, pa 5 dni v mesecu gre nekaj fušat na crno, pa ima vec kot ti k hodis na siht.
Odgovori
+2
3 1
Hugh_Mungus
26. 09. 2026 21.21
No sej, malenkost že razumeš, da lahko tudi ti ostaneš brez dela, zdaj moraš pa samo še korak naprej do situacije ko te bo tvoje specialno delo čakalo v tujini, kjer si boš ustvaril dom in družino, a zaradi nestrpnih ljudi ne boš imel besede pri ustvarjanju okolja v katerem živiš in tudi ne pravic do socialne, če se ti kaj zgodi. Ampak tebi in Bolfenku se kaj takega seveda ne more zgoditi
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0 0
mejacrnikal
26. 09. 2026 21.23
Bolfenk +
Odgovori
0 0
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