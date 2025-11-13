Pri vzorčenju kislih kumaric v prometu niso odkrili paracetamola

Uprava je vzorce odvzela v trgovskih verigah in skladiščih ter pri distributerjih. Skupaj je odvzela 38 vzorcev, in sicer 23 vzorcev vloženih kislih kumaric in 15 vzorcev vložene druge zelenjave (rdeča pesa, olive, paprika, šparglji, čebulice). V nobenem od vzorcev niso odkrili paracetamola ali njegovega metabolita 4-aminofenola.

Podjetje Ahac, pri katerem so oktobra ugotovili prisotnost paracetamola v pošiljki uvoženih kumaric, namenjenih nadaljnji predelavi, je izvedlo dodatno vzorčenje 14 vzorcev, ki so vključevali tako končne proizvode kot tudi surovino. Tudi v tem primeru rezultati analiz niso potrdili prisotnosti paracetamola v nobenem od vzorcev.

Paracetamol je uprava doslej odkrila v zgolj eni pošiljki surovine, namenjeni nadaljnji predelavi, vzorčeni ob uvozu, kar pomeni, da živilo ni doseglo potrošnikov. Paracetamol v nizki koncentraciji je bil v okviru notranjega nadzora proizvajalca dodatno ugotovljen še v eni pošiljki surovine. Naknadno laboratorijsko preverjanje je pokazalo, da v končnem proizvodu, proizvedenem iz te surovine, paracetamol ni prisoten, so pojasnili.

Ne glede na to še vedno ostaja v veljavi preventivni umik, ki se nanaša na delikatesne kumarice v kisu Droga in delikatesne kumarice v kisu Spar, v obeh primerih 670-gramske. Distributerji so Mercator Cash and Carry, Jager, Tuš in Spar. Potrošnikom v upravi svetujejo, da teh živil začasno ne uživajo.