Pri Zali tovorno vozilo obtičalo v ovinku

Tovorno vozilo z betonskim blokom je v ostrem ovinku pri Zali obtičalo danes popoldne, toda voznik se je uspešno, s pomočjo drugih udeleženih v cestnem prometu, uspel izvleči iz situacije. Promet se je na tistem odseku kmalu sprostil, so sporočili s prometnoinformacijskega centra.

Policija ravno v zimskem času opozarja, da so vremenske razmere nepredvidljive, zato moramo udeleženci v prometu računati na možne hitre spremembe voznih razmer.

"Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti."

Zato v tem času priporočajo tudi, da vožnjo prilagodimo razmeram na cesti:

- hitrost vozila zmanjšajte in jo prilagodite razmeram ter stanju vozišča,

- povečajte varnostno razdaljo med svojim vozilom in vozilom, ki vozi pred vami,

- zavirajte narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko,

- ne spreminjajte smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje,

- vozite čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,

- posebej bodite pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica,

- računajte z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpravite prej kot običajno,

- med vožnjo bodite zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah so še posebej pomembni vozniška kultura, etika in solidarnost,

- pred vožnjo dobro očistite vsa stekla in poskrbite, da se z vozila ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi.