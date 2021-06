Pri zavarovanju prihranil za cel dopust

Verjetno ste že doživeli, da vam je banka ob najemu kredita istočasno ponudila, ali celo zahtevala, sklenitev zavarovanja za primer smrti brez varčevanja. Resnica je, da to zavarovanje ponavadi ni najcenejše, saj vam bo banka ponudila zavarovanje kredita pri tisti zavarovalnici, s katero sodeluje. Zasledili smo zgodbo, ki ni osamljen primer.

Pri življenjskem zavarovanju izgubil več kot dva tisočaka Ko sklepate zavarovanje pri zavarovalnem zastopniku ali na banki, le-ti ne bodo iskali najcenejše opcije na trgu, ampak bodo ponudili kar imajo v svoji ponudbi. Zato potrošniki nemalokrat plačujemo za zavarovanje več kot nam bi bilo potrebno. 35 letni Marko je vzel kredit v višini 100.000 EUR za obdobje 25 let. Na banki so mu ponudili zavarovanje kredita za primer smrti. Za primerjalno ponudbo je prosil tudi svojega zavarovalnega zastopnika in ker ni bilo neke bistvene razlike v ceni, se je odločil zavarovati kredit kar pri svoji banki. Čez nekaj časa je zasledil portal www.zavago.si , kjer je primerjal ponudbo vseh zavarovalnic in ugotovil, da je pred nekaj meseci sklenil življenjsko zavarovanje za smrt za kar 2.200 EUR dražje. Razlika med najcenejšo ponudbo in srednje drago je bila 91 EUR letno, kar pomeni v 25 letih celo več kot dva tisočaka. Če bi primerjal življenjska zavarovanja različnih zavarovalnic in sklenil cenejše zavarovanje, bi prihranil pri izbiri življenjskega zavarovanja za smrt več kot 2.200 EUR. Na koncu se je odločil, da drago zavarovanje prekine in sklene cenejše in tako prihrani za letni dopust za vso družino. Imate kredit in ste se že zavarovali za primer smrti? Kdaj ste na zadnje preverili svojo zavarovalno polico? Koliko plačujete in ali kakšna kritja imate? Preverite cene in v primeru, da najdete cenejše zavarovanje, sklenete novo. Polica se lahko vinkulira v korist banke. Simona je pred letom dni sklenila zavarovanje za primer smrti na banki, kjer je najela dolgoročno posojilo v višini 100.000 EUR za 25 let. Ko je preko primerjalnika zavaGO preverila staro obstoječe zavarovanje za primer smrti in ga primerjala z ostalimi zavarovalnicami, je ugotovila, da bi s sklenitvijo novega življenjskega zavarovanja, v treh letih prihranila 1.824 EUR. Prav tako lahko novo zavarovanje vinkulira v korist banke, staro pa prekine brez dodatnih stroškov in jo devinkulira. Kredit je pametno zavarovati zato, ker naši dediči podedujejo vse dolgove v primeru smrti nas kot kreditojemalca. Prvi slovenski portal zavaGO.si omogoča transparentno primerjavo med zavarovalnicami na enem mestu. Portal omogoča tudi velik prihranek časa, saj se zavarovanje sklene preko spleta brez obiska zavarovalnega zastopnika. POGLEJTE IZRAČUN ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ZA SMRT. Se tudi vam to dogaja?

Ustanovitelja portala zavaGO.si, David Fister in mag. Karmen Darvaš in pravita: “Ko iščeva zase kak nov produkt, ki ga prav dobro ne poznava, se v poplavi ponudb izgubiva. Preveč časa nama vzame skakanje iz ene spletne strani na drugo. Obiskati vsako stran posebej, poiskati dotičen produkt, ga primerjati s prejšnjo stranjo drugega ponudnika.. potem pa so tu še famozni forumi, ki ti vzamejo še zadnjo vero v produkt. Na koncu sva velikokrat brez volje in obupava ter ne kupiva takoj. Morda kdaj kasneje... Po 19 letih dela v zavarovalništvu nama je glede zavarovanj vse popolnoma jasno. Kaj pa potrošniku? Zato sva prišla do ideje kako pomagati in poenostaviti iskanje zavarovanj. Ustvarili smo prvi slovenski portal, www. zavaGO.si, kjer se srečajo vse zavarovalnice, saj smo želeli dati moč izbire in odločitve vam, potrošnikom. Da boste lahko na enem portalu našli vso ponudbo, cene, pogoje, primerjave in na koncu tudi sklenili zavarovanje. Naš namen je opolnomočiti posameznika.” Vrnejo vam 20 EUR na vaš TRR Ob sklenitvi življenjskega zavarovanja na www.zavaGo.si vam vrnejo 20 EUR. Če pa sklenete ali brezplačno prenesete svoje dražje dopolnilno zdravstveno zavarovanje k cenejši zavarovalnici, prejmete vračilo 10 EUR. Čakajo vas praktične nagrade kot je majica in wi-fi slušalke. Preverite vračilo denarja.

Štiričlanska družina Premužič iz Novega mesta se je odločila, da pregleda in primerja zavarovanja na spletnem portalu ZavaGO . Prihranek 22,60 evra letno pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju Starša sta najprej ugotovila, da že leta in leta dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujeta pri trenutno najdražji zavarovalnici, saj sta to zavarovanje sklenila kar pri svojem zavarovalnem zastopniku. S tem, da imata kot potrošnika možnost prestopiti k ugodnejši zavarovalnici, se sploh nista ukvarjala. Prek portala ZavaGO sta uredila prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in na tak način skupaj prihranila 12,60 evra letno. Ob tem sta prejela deset evrov na TRR, torej sta skupaj prihranila 22,60 evra. 39,28 evra prihranka letno pri nezgodnem zavarovanju Ko sta brskala po portalu ZavaGo, sta ugotovila, da sploh nimata nezgodnega zavarovanja zase. Pregledala sta cene in zavarovalna kritja pri nezgodnih zavarovanjih različnih zavarovalnic. Zanimivo je to, da se nista odločila za najcenejšo ponudbo, saj sta videla, da jima najcenejše zavarovanje ne prinaša dovolj kritja za invalidnost in smrt. Prebrala sta, da potrebujeta tudi mesečno nezgodno rento, ki bi se jima izplačevala vsak mesec, če nastopi invalidnost, in na tak način bi si pokrila izgubo dohodka. Izbrala sta zavarovanje, ki jima prinaša vsaj 20-letno izplačevanje nezgodne rente. Petletno izplačevanje nezgodne rente se jima je zdelo absolutno prekratko obdobje. Izkoristite brezplačni INFO IZRAČUN nezgodnega zavarovanja.

Otroško nezgodno zavarovanje: 12 evrov prihranka letno Za otroka sta vedno sklepala zavarovanja za nezgode kar prek reklamnih brošur, ki sta jih otroka vsako leto septembra prinesla domov iz šole. Tokrat sta se ozrla za zavarovanji na spletu in na ZavaGO sklenila srednje drago zavarovanje za oba šoloobvezna otroka. Ugotovila sta, da zavarovalnice ponujajo zelo različna kritja za iste cene. Najdražje zavarovanje stane 32 EUR letno, najcenejše 26 EUR, razlika za oba otroka znaša 12 EUR.

Turistično zavarovanje za tujino za polovično ceno in prihranek znaša stotaka na leto Premužičevi se na potovanja v tujino odpravijo približno trikrat letno. Med zimskimi počitnicami en teden smučajo v tujini, poleti 14 dni dopustujejo v Grčiji ali Italiji in še deset dni v apartmaju na Hrvaškem. Bili so prepričani, da je za Hrvaško in Evropo dovolj imeti evropska zdravstveno kartico, zato se nikoli niso posebej zdravstveno zavarovali za tujino. Turistično zavarovanje so sklenili le, ko so šli na smučanje. Ko so prebrali ta članek so svoje prepričanje spremenili. Evropska kartica ne krije prevoza v Slovenijo, ne krije storitev zasebnih zdravnikov, ne povrne vseh stroškov in ne povrne stroškov participacije. Ko so primerjali cene posamičnih zavarovanj za vsako potovanje posebej in celoletno zavarovanje, sta starša opazila, da na zavaGo.si ponujajo 50% popust na letno zavarovanje za več potovanj v enem letu. Preverite AKCIJO 50% popust na zdravstveno zavarovanje za tujino. VEČ… Na Hrvaško nikar brez turističnega zavarovanja

Če se odpravljate na Hrvaško nikar ne potujte brez zavarovanja. Prav tako se ne zanašajte na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki ima kar nekaj pomanjkljivosti. Zakaj evropska kartica v tujini ne zadostuje? Na Hrvaškem smo z evropsko kartico obravnavani enako kot hrvaški državljani samo v okviru javne zdravstvene službe. Prihaja pa do težav pri uveljavljanju pravic iz evropske kartice na Hrvaškem, še zlasti v turističnih ambulantah, ki praviloma nimajo sklenjene pogodbe z zavodom za zdravstveno zavarovanje na Hrvaškem. Stroške moramo zato sami plačevati v celoti in jih ne krije evropska zdravstvena kartica. pazite, ker so nekartere turistične ambulante celo v prostorih javnih zdravstvenih domov. V številnih evropskih državah nas ob obisku čaka plačilo zakonsko predpisane finančne soudeležbe, kot so recimo ležanje v bolnišnici, izdani recepti, obisk zdravnika, itd. Evropska kartica ne krije prevoza v Slovenijo! V primeru, da v tujini težje zbolite ali se poškodujete, ker ste bili npr. udeleženi v prometni nesreči, boste potrebovali tudi prevoz v Slovenijo. Strošek prevoza zgolj iz sosednjih držav znaša od 1.500€ dalje in tega stroška prevoza v domovino vam evropska kartica ne krije. Evropska kartica ne krije storitev zasebnih zdravnikov! V tujini so zasebne klinike in zasebni zdravniki v znatno večjem številu, kot v Sloveniji. Evropska kartica ne krije stroškov pri zasebnih zdravnikih. Evropska kartica pogosto ne povrne vseh stroškov! Stroški se povrnejo v višini povprečne cene enakih storitev v Sloveniji. Ker je strošek zdravstvenih storitev v tujini navadno višji, pogosto ni povrnjen v celoti. Evropska kartica ne povrne stroškov participacije! Če boste na Hrvaškem hospitalizirani boste kljub Evropski kartici morali plačati tudi stroške participacije, ki lahko znašajo do 2000 HRK (cca 300€). Če potujete večkrat letno na Hrvaško sklenite letno zavarovanje Če imate na Hrvaškem vikend, apartma ali prikolico in potujete večkrat letno na Hrvaško, poleg tega morda pozimi še na smučanje…je za vas primerno in ugodnejše, če sklenete letno zavarovanje. Do konca avgusta s 50% popustom. Za ceno porcije ocvrtih kalamarov, krompirčka in bevande si zato uredite celoletno zavarovanje in s tem izognite zdravstvenim stroškom, ki vas lahko doletijo v primeru bolezni ali poškodbe. Prvič imate to možnost tudi v Sloveniji Vsaka zavarovalnica ima svojo spletno stran, kjer lahko sklenemo le njihova zavarovanja, če pa želimo primerjati zavarovanja različnih zavarovalnic, smo prepuščeni sami sebi in si moramo vzeti veliko časa, da dobesedno skačemo iz ene spletne strani na drugo. Hkrati je skoraj nemogoče, da bi nevešči laiki, kar povprečni potrošniki tudi smo, dejansko zmogli ustrezno primerjati in se odločiti za najprimernejšo zavarovalno ponudbo.

