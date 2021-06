Pri zbiranjih na prostem razdalja 1,5 metra ali pogoj PCT

Ko gre za organizirano zbiranje in shode na prostem, pa se ti ločijo glede na to, ali se na njih zbere do sto oseb ali več. V prvem primeru maske niso potrebne, tudi ni potrebno izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni, testirani.

Ko gre za organizirano zbiranje in shode na prostem, pa se ti ločijo glede na to, ali se na njih zbere do sto oseb ali več. V prvem primeru maske niso potrebne, tudi ni potrebno izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni, testirani. Je pa treba zagotavljati 10 kvadratnih metrov na eno osebo in ob tem ves čas vzdrževati razdaljo 1,5 metra. Ko gre za organizirane shode in zbiranje nad sto ljudi, maske prav tako niso obvezne, razdalja ni predpisana, potrebno pa je izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni, testirani, je pojasnila Bratuša.