Pri zdravniku niso odkrili napak, dvom padel na medicinsko sestro

Komisija zdravniške zbornice je medicinskemu centru predlagala nadgraditev informacijskega endoskopskega sistema, med drugim s pripravo napotnic za histologijo v informacijskem endoskopskem sistemu in uporabo enega informacijskega sistema za endoskopijo in ne dveh. Predlagala je tudi tiskanje nalepk za histološke lončke v prostoru za endoskopijo.

Odbor za strokovno-medicinska vprašanja zdravniške zbornice je medicinski center zaprosil, da mu poročilo o izvedenih ukrepih, ki jih je predlagala strokovna komisija, posreduje v roku meseca dni.

Komisija zdravniške zbornice je v poročilu ugotovila tudi, da je Barsos že izvedel notranji strokovni nadzor in na podlagi ugotovitev sprejel ukrepe in ustrezno spremenil klinično pot obravnave pacientov. "Klinično pot smo dopolnili še z dodatnimi kontrolami, med drugim najmanj štirikratno identifikacijo pacienta," so za STA poudarili v Medicinskem centru Barsos.

Na prošnjo po posredovanju ugotovitev notranjega strokovnega nadzora pa so v medicinskem centru odgovorili, da podrobnih informacij zaradi zaščite zaposlenih in pacienta ne morejo podati. Ob tem so dodali, da v nobenem od dveh nadzorov ni bilo možno z gotovostjo trditi, da se je napaka zgodila v Barsosu.

Zdravniška zbornica je z ugotovitvami nadzora seznanila tudi ministrstvo za zdravje.

V Medicinskem centru Barsos so 4. oktobra 2023 pri dveh pacientih opravili gastroskopijo želodca, med katero so obema odvzeli vzorec za histopatološki pregled. Vzorca so poslali na inštitut za patologijo.