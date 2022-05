Pri Zorčiču priprave na petkovo ustanovno sejo DZ

Kot so sporočili iz DZ, bodo na sestanku skladno s poslovnikom določili predlog dnevnega reda prve seje DZ po volitvah, sedežni red poslancev v dvorani, poslanski skupini, ki jima pripadata mesti predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije DZ, ter število članov iz posamezne poslanske skupine v sestavi komisije.

Zbrani bi lahko pripravili tudi predlog odloka o ustanovitvi in nalogah parlamentarnih delovnih teles, določili poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in podpredsednika delovnih teles ter število članov iz posamezne poslanske skupine v njihovi sestavi, hkrati pa oblikovali še predlog kandidata za generalnega sekretarja DZ.

Na volitvah v DZ 24. aprila je namreč zmagala stranka Gibanje Svoboda, ki so ji volivci namenili najvišjo, 34,45-odstotno podporo, in je tako dobila 41 poslanskih mandatov. V DZ so se uvrstile še SDS s 23,48 odstotka glasov (27 mandatov), NSi s 6,86 odstotka (osem mandatov), SD s 6,69-odstotno podporo (sedem mandatov) in Levica, ki jo je podprlo 4,46 odstotka volivcev in bo v DZ imela pet poslancev.

V novem sklicu DZ bo tako sedelo 36 poslank in 54 poslancev, le približno tretjina poslancev bo istih kot v iztekajočem se mandatu.